"La relance éco" : à la Ferté-Bernard, EcoConcept Marine met trois bateaux électriques à l'eau cet été

L'entreprise sarthoise EcoConceptMarine a trouvé LA bonne idée cet été pour se faire connaître du grand public : elle propose à la location ses bateaux électriques sur la base navale de La Ferté-Bernard. On fait le point avec son patron Benjamin Ettienne.

Des bateaux assemblés à 100% en Sarthe

Derrière cette idée de location à la Ferté-Bernard, il y a l'envie de percer auprès des professionnels du tourisme et des loisirs, mais aussi du grand public. "Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la partie électrique, explique Benjamin Ettienne. Il n'y a pas encore de déclic chez les gens, par rapport à des véhicules à énergie fossile, où ça fait un siècle qu'on travaille dessus. L'électrique, il faut que ça rentre !"

EcoConceptMarine est située juste à côté de la base de loisirs. Une situation très pratique pour "superviser ce qu'il se passe. On s'appelle tout les matins pour avoir des retours. On est assez content jusque-là' indique Benjamin Ettienne. L'un des arguments "vendeurs", pour l'entreprise, c'est l'assemblage 100% sarthois des bateaux : "Tout est assemblé chez nous, la plus grosse partie du développement comme le montage est faite chez nous. On est des assembleurs de legos"

La mer n'est plus indispensable pour fabriquer des bateaux

La Sarthe n'a pas vraiment de tradition marine, ni de tradition de construction nautique. Pourtant, ça ne pose plus aucun problème, assure Benjamin Ettienne : "Tout ce qui est conception nautique se fait en informatique. Il n'y a plus de bassins de carène [bassin d'essais ou de réparations]. A La Ferté, on a l'Huisne, on peut tout à fait faire des démonstrations, ou encore des essais".

Ces trois bateaux électriques, que peut essayer le grand public, n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'équipe de trois personnes d'EcoConceptMarine travaille sur d'autres modèles, à partir de la même base : "On est capable de réadapter la base électronique et mécanique, et de la mettre sur d'autres bateaux." L'équipe travaille actuellement sur un bateau de pêche.

► Ecoutez la chronique "La relance éco" de 7h15 sur France Bleu Maine