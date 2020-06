La relance éco : à La Gimond (Loire), le moulin va tourner tout l'été pour fournir la farine

Pascal Poncet, vous êtes le meunier de la minoterie. Quel regard portez-vous sur les 3 derniers mois de votre activité ?

C'était compliqué. J'ai été surchargé de travail. J'ai augmenté de 30 à 40% la production. Les magasins ont doublé leur commande par rapport à d'habitude. Je leur livrais 150 à 200 kilos par mois. Maintenant c'est 300 à 400 kilos. Les particuliers au moulin, j'avais 10 à 15 personnes par jour contre 20 à 30 personnes actuellement. On est jamais à jour, il y a toujours des demandes. C'est stressant.

En ce moment malgré le déconfinement, vous continuez sur le même rythme ?

Oui, ça continue parce que les magasins n'arrivent toujours pas à se faire livrer assez de farine de leur centrale et ils font donc appel à moi. Les particuliers des alentours venaient au moulin pendant le confinement mais tous ceux qui étaient en Ardèche, en Haute-Loire, sont venus depuis le déconfinement. L'activité n'a pas baissé du tout. Au moulin j'ai quasiment arrêté les farines spéciales : seigle, épeautre. Je me consacre à la farine de blé T65, T80 T110. Le moulin tourne toute la journée. je produis entre une tonne et une tonne et demi de farine de blé par jour.

Ce regain d'activité c'est une bonne nouvelle pour la minoterie ?

C'est une bonne nouvelle, en espérant que les clients qui ne venaient pas d'habitude continueront après tous ces problèmes. Je pense que à force cela va se calmer parce que les centrales vont arriver à approvisionner les magasins. Mais le rythme sera soutenu jusqu'en septembre et l'été sera chargé, même si j'ai prévu de prendre quelques jours début août !

La relance éco : interview de Pascal Poncet, meunier Copier