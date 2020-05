"La relance éco" : à la Regrippière, la fabrication de masque de protection booste Royal Mer

Royal Mer, qui emploie une soixantaine de salariés, fabrique depuis plus de 70 ans des tricots marins haut de gamme, les fameux pulls rayés. Une entreprise qui a réorienté dès le début de la crise sanitaire sa production pour fabriquer des masques de protection en tissu « Le 20 mars nous avons reçu une demande de la direction générale de l’armement pour fabriquer des masques en tissu » raconte Hervé Coulombel, président de Royal Mer. Une véritable aubaine pour l’entreprise de la Regrippière dont la production est alors à l’arrêt.

Entreprise et collectivité de la région passe commande et très vite, la production monte en puissance, passant de 30 000 masques fabriqués par semaine début avril, à 50 000 aujourd’hui « Sans les masques la situation aurait été très difficile, cette production nous permet de passer la crise plus sereinement » assure Hervé Coulombel. Et même de sauver le chiffre d’affaires d’avril et mai « On va même connaître une légère croissance de 10% par rapport à l’année dernière » se réjouit le patron de Royal Mer.

Fabrication de masques de protection dans l'atelier de Royal Mer à La Regrippière - Royal Mer

L’avenir ?

Et pour la suite, Hervé Coulombel est optimiste, cette crise sanitaire a révélé au grand jour une forte appétence des consommateurs pour les produits Made In France. Royal Mer espère surfer dans les prochains mois sur cette tendance.

"La relance éco" : Royal Mer Copier

