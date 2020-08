La relance éco: à la Roche-sur-Yon, un forum virtuel pour les futurs créateurs d’entreprises

Installé habituellement Place Napoléon à la Roche sur Yon, le forum de la création et de la reprise d’entreprise s’invite cette année dans votre salon ou dans votre bureau « Concrètement les porteurs de projets vont se connecter sur la plateforme et ils vont pouvoir visiter virtuellement le forum » explique Françoise Contou, responsable de la pépinière d’entreprise de la Roche-sur-Yon agglomération. Comme dans un forum en présentiel, les organisateurs proposent des conférences, des ateliers mais aussi des conseils individuels « Nous avons plus de 50 experts qui vont apporter aux visiteurs des réponses par tchat ou en visio » poursuit Françoise Contou.

Un salon qui intervient au moment où la création d’entreprise en France est en baisse, la crise sanitaire semble refroidir les ardeurs de certains à créer leur propre boîte, « C’est vrai que la période est un peu compliquée, mais avec le confinement certaines personnes ont réfléchi et veulent quand même créer leur propre emploi. Et comme ce n’est pas un acte banal, nous faisons ce forum pour pouvoir leur permettre de préparer au mieux cette création d’entreprise » déclare Françoise Contou.

Le forum de la création et de la reprise d’entreprise se déroulera ce jeudi 27 août 2020 entre 9h et 18h, plus d’info et inscription ici

