La relance éco : à La Rochelle, la martingale du casino va payer

Comme tous les chefs d'entreprises, le directeur du casino de La Rochelle insiste sur son souci permanent, pendant cette période de confinement, d'assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs. L'établissement a fermé ses portes du 15 mars au 2 juin, sans prévenir puisque l'annonce du confinement a été brutale. Evidemment, les conséquences financières sont importantes, surtout quand son métier c'est de jouer avec l'argent. Mais ce sont surtout les conséquences humaines et sociales qui ont obsédé le directeur du casino de La Rochelle.

Du marketing pour faire revenir les clients

Aujourd'hui, les joueurs, mais aussi les clients du bar et du restaurant, ont retrouvé le chemin du casino, mais avec le masque obligatoire, et les mesures de distanciation. Il a fallu aller les chercher, presque un par un, pour les rassurer sur les conditions d'accueil. La difficulté pour faire revenir tout le monde, c'est qu'au moins un tiers des clients viennent de la grande région. Les habitants de la Vienne ou des Deux Sèvres n'ont peut-être pas encore repris leurs habitudes de prendre la route pour venir au casino de La Rochelle.

Le casino de la Rochelle appartient au groupe Barrière © Radio France - Pierre MARSAT