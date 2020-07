La relance éco : à La Rochelle, une start up crée une plateforme numérique pour les entreprises

C'est une start up rochelaise, EURO PROG, qui a eu cette bonne idée : créer la première plateforme pour accompagner les entreprises et les collectivités dans leur transition numérique. PRO CONNECT permet de simplifier les relations avec les prestataires des solutions connectées de l'entreprise.

Dans l'entreprise d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions connectées (des logiciels, des droits d'accès, etc.). Ce sont autant de prestataires qui apportent ces solutions dans l'entreprise, et chaque prestataire vient avec sa propre organisation. Jusque là, il n'y avait pas d'interface unique pour que chacun des collaborateurs de l'entreprise, utilisateur de ces nouvelles solutions, puisse s'y retrouver (mot de passe personnel, nom du référent pour les droits d'accès, etc.)

Un outil de développement digital pour les entreprises

La start up EURO PROG, créée en 2019 dans le quartier des Minimes à La Rochelle, est la première plateforme d'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique. Mine de rien, c'est un sacré gain de temps et de productivité, à multiplier par le nombre de prestataires de votre entreprise. C'est aussi une simplification pour tout le monde, et une ouverture pour faciliter le télétravail, qui ne cesse de se développer depuis le confinement. C'est le prestataire qui paie un abonnement de 29 euros 90 jusqu'à 10 salariés.

Un couteau suisse pour la transformation numérique des entreprises © Maxppp - Eric AUDRAS