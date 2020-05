"La relance éco" : à La Souterraine, LSi s'apprête (encore) à souffrir

Au fil des ans, les ouvriers de LSi se sont construit une carapace. Ils ont traversé tellement d'épreuves que la "crise" fait partie de leur ADN.

Anciennement GM&S industry, La Souterraine Industry (LSi) est prise aujourd'hui dans une crise globale... une de plus. "Je ne suis pas économiste", rappelle Alain Martineau, le patron du groupe GMD qui chapeaute aujourd'hui LSi, "mais a crise de 2008 était très différente, purement financière. Elle a fait des dégâts, mais c’est reparti assez vite derrière. Là c’est une crise dont on ne connait ni l’ampleur ni la durée. Y aura-t-il un rebond, pas de rebond ?"

Les 120 salariés placés en chômage partiel

L’usine de La Souterraine a arrêté de produire le 17 mars. Les 120 salariés ont tous été placés en chômage partiel. "Le chômage partiel, qui est rémunéré par l'Etat, certes qu'à 84% mais quand même, ça permet de passer ce trou, parce qu'on est à zéro chiffre d'affaires. On n'aurait pas pu imaginer continuer à payer tout le monde sans chiffre d'affaires." LSi a aussi bénéficié d’aides publiques pour soutenir sa trésorerie.

Début mai, après un mois et demi d’arrêt total, l’activité a finalement repris, à minima. "Il y a une petite équipe d'une dizaine de personnes qui a repris la semaine dernière", raconte Patrick Brun, délégué CGT. "Cette semaine, il y aurait 34 personnes. Je dis bien "il y aurait" parce que je n'ai pas remis les pieds à l'usine. Ceux qui ne travaillent pas n'y ont pas accès. A l'entrée, c'est prise de température pour tout le monde, deux masques pour la journée, il y a du gel hydro-alcoolique un peu partout, faut se laver les mains... sécurité oblige."

"Je pense qu'on en a pour au moins un an" (Alain Martineau)

La semaine prochaine, une équipe complète (60 personnes) va pouvoir travailler. Pendant ce temps, l’autre moitié de l’effectif restera à la maison. Mais tout le monde en convient, les niveaux de commandes sont très loin de la normale. "Malheureusement, se lamente Alain Martineau, je pense qu'on en a pour au moins un an avant qu'on retrouve le niveau prévu dans nos budgets fin 2019."

Alain Martineau, le patron du groupe GMD, dont dépend LSi © Radio France - Audrey Tison

Sans compter les deux mois d’arrêt total d’activité, le grand patron de La Souterraine Industry table sur une baisse d’au moins 20% du chiffre d’affaires, pour les huit derniers mois de 2020. D’après les représentants du personnel, la trajectoire économique avant le virus n’était déjà pas bonne chez LSi, à cause de la faiblesse des commandes des deux principaux donneurs d’ordres, PSA et Renault. "Je pense que le coronavirus va amplifier la crise chez LSi, prévoit Patrick Brun. Depuis début 2020, nos carnets de commandes n'étaient déjà pas remplis. Sur les trois premiers mois, on n'avait que 3,5 millions d'euros de commandes de PSA et Renault alors qu'ils promettaient 22 millions sur toute l'année."

Le représentant syndical espère que "les constructeurs se rendront compte, avec cette crise, qu'il faudrait relocaliser la production". D’après le ministre de l’économie Bruno Le Maire, certaines aides d’Etat allouées au secteur automobile sont conditionnées à un retour en France d’une partie de la production.

Le marché des ventes de voitures neuves s'est effondré

Pour ce qui est de la relance économique, Alain Martineau en appelle encore à l’Etat. "J'espère que l'Etat fera un plan d'aide, de façon à ce que les gens aient un accès plus facile à l'achat de véhicules. Nous, on est complètement liés à nos clients (PSA, Renault), et nos clients sont liés à la vente de véhicules."

Aujourd’hui, le marché des voitures neuves est sinistré. En France il s’est effondré presque totalement au mois d’avril (-88%). C'est sur cette base que LSi envisage l'avenir. "LSi est fragilisée par trois dépôts de bilan en une dizaines d'années, rappelle Alain Martineau, donc je suis plus inquiet pour elle que pour les autres sociétés du groupe (GMD). Mais je vais chaque mois à Bercy (ministère de l'économie) pour faire le point sur LSi (Buno Le Maire a personnellement géré les conséquences de l'effondrement de GM&S qui a coûté 157 emplois à l'usine de La Souterraine). C'est une entreprise qui est très surveillée. Et puis j'ai espoir qu'avec les restrictions sur le trafic aérien, les Français partiront en vacances et le feront avec leur voiture... peut-être une nouvelle voiture."