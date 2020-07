La relance éco : à La Talaudière, Eurecah veut être mieux épaulé dans son accompagnement du handicap

La relance éco avec l'association Eurecah Copier

Yoann Bruyère quel a été l'effet de la crise du coronavirus sur l'association qui accueillent notamment des personnes atteints d'autisme ?

La crise sanitaire a complètement bousculé notre organisation quotdienne puisqu'une partie de nos dispositifs ont été fermés. L'accueil de loisirs adapté a été fermé, l'accueil éducatif également. On a pu mobiliser nos équipes professionnelles à domicile auprès des familles lors de cette période compliquée. Il faut savoir que Eurecah est essentiellement financée sur fonds privés. On a des dotations et des subventions chaque années mais c'est le mécénat, les dons d'autres associations, les participations des familles qui nous permettent de boucler le budget. On a du mal à visualiser la fin de l'année car en terme de donations on ne sait pas comment les entreprises vont se positionner par rapport à Eurecah.

Une situation rageante pour une association toujours en train de se battre pour subsister...

Ça vient remettre des doutes et de l'inquiétude dans le financement et cela a renforcé en même la solidarité et le sens d'être présent à domicile. Certains professionnels pouvaient se poser la question de notre présence au quotidien. Là ça a pris tout son sens.

D'ordinaire Eurecah accueille des enfants en juillet-aout mais cet été c'est dans une moindre mesure.

En lien avec le contexte, on a du réduire notre capacité d'accueil. On accueille moins de jeunes qu'auparavant puisque les règles sanitaires sont strictes. Il y a un certain nombres de familles et de jeunes qui ont des besoins qu'on ne peut pas satisfaire cet été, ou alors par roulement. On est passé de 30 personnes à la journée à 20 sur ces journées d'été (10 enfants, 10 adultes)