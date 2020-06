La relance éco : à la Tour du Pin, les commerçants lancent un appel à leurs clients : revenez !

Alors que les commerces ont pu rouvrir progressivement depuis le 11 mai dernier, que les bars et restaurants ont levé leurs rideaux depuis début juin, les résultats ne sont pas forcement au rendez-vous dans le secteur de la Tour du Pin. Du coup certains établissements pourraient être menacés. Le "groupement des entreprises" appelle donc les habitants à retourner au bar et au restaurant et à faire leurs achats dans les commerces de proximité. Son président Jacques Gerbault est l'invité de "la relance éco" ce mardi.

Ecoutez l'interview de Jacques Gerbault, qui préside le groupement des entreprises du canton de la Tour du Pin Copier

Vous évoquez une reprise d'activité délicate sur le canton de la Tour du Pin

C'est vrai en particulier dans les hôtels, restaurants, bars qui sont restés fermés et confinés. Il semblerait que la conjonction des mesures barrières imposées par les restaurants et le "syndrome de la cabane" qui pèsent sur l’état d’esprit des habitants fait qu’il y a évidemment un déficit chronique d’activité. ( Le "syndrome de la cabane" c’est les trappeurs dans les temps héroïques qui, après avoir été confinés pendant plusieurs mois à chasser dans la banquise, ne voulaient plus revoir la civilisation.) C’est un peu ce que nous vivons actuellement avec nos clients qui, après s’être adaptés au confinement, ne sortent plus.

Avez-vous des inquiétudes sur la survie de certains établissements ?

Dans les CCI de France, on évalue à 32 % des bars, restaurants et hôtels qui pourraient mettre la clé sous la porte. Ce sont des chiffres qui nous remontent du terrain et qui nous inquiètent. Parce que dans les villages, les bars et restaurants c’est l'âme même des petites communes. Si on ne veut pas voir les communes mourir, il faut des bars et des bistrots. Chaque jour, un bar, un café, ferme dans notre pays d’où notre appel.

Constatez-vous aussi ce retour frileux des clients dans votre boutique de prêt-à-porter ?

Honnêtement, nous ne sommes pas les plus à plaindre dans le prêt-à-porter notamment féminin, car il y a eu un sevrage de nos clientes, privées de leurs activités de shopping. On les voit revenir en boutique, à la différence des restaurateurs ou des patrons de bars.

D’où cet appel que vous lancez aux habitants du secteur ?

Un appel à consommer ultra local ! Abandonnons pour un temps au moins, Amazon, abandonnons pour un temps au moins, les grands centres commerciaux et faisons travailler les commerçants locaux. Leur survie dépend de notre participation, nous consommateurs. C'est nous qui ferons que les professionnels s’en sortiront ou pas et pourront continuer à animer le centres-villes et les centres bourgs

