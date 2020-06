La relance éco : à Lattes des éleveurs d’escargots entrevoient le bout du tunnel

Véronique et Fabrice Bressy élèvent des gros gris à Lattes. Des escargots qui peuvent être mangés et dont la bave sert à la fabrication de crèmes cosmétiques

L'héliciculture, c'est l'élevage des escargots. À Lattes, Véronique et Fabrice Bressy font dans le gros gris ou hélix aspersa maxima. Comme beaucoup de monde, ils ont souffert des huit semaines de confinement. Impossible de se procurer l'essentiel : les naissains, les bébés escargots. D'ordinaire, ils se fournissent dans les Alpes-de-Haute-Provence.

La crise, on l'a prise de plein fouet, donc c'est sûr que cette année pour nous, ça va pas être une année formidable

"Bien souvent, nous, on allait les chercher mais ne pouvant pas quitter le département, ce n'était pas possible. Les transporteurs, ça l'était encore moins, surtout que les naissains doivent être réimplantés sous 24 heures donc on aurait eu une mortalité très importante" précise Véronique.

Véronique et Fabrice ont préféré ne pas prendre de risque et, du coup, ont créé leurs propres berceaux de reproduction. Ils ont pu les fabriquer grâce à l'aide de leurs voisins; le bois fourni par les uns, le système hydraulique par un autre.

Obligés de remettre les projets à l'année prochaine

Mais ils ont tout de même été obligés de revoir leurs ambitions à la baisse : cette année, ils comptaient tripler leur production, passer de 1 à 3 millions d'escargots. Pas possible. Ils comptaient aussi lancer leur crème cosmétique au mois de mars, à base de bave d'escargot. Pas possible non plus. "Parallèlement à ça, on propose notre bave d'escargot à tous les laboratoires de France et d'Europe. Il y a une plaquette qui vient de sortir et là aussi, ça aurait dû sortir en mars." Comme ils tablaient sur une production de 3 millions d'escargots et que finalement, c'est trois fois moins, "ça devra attendre l'année prochaine".

Manque à gagner dans les restaurants

D'autant que cela est difficile également pour l'escargot destiné à être cuisiné "il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas rouvert, qui rouvriront qu'en septembre. Donc ça aussi, c'est un manque à gagner. Et après, les restaurants, en reprenant petit à petit, c'est vrai que les commandes se font plus rares."

Véronique et Fabrice ne désespèrent pas de lancer leur crème cosmétique en septembre, des tests sont en cours. Et ils ont mis à profit le confinement pour concocter de nouvelles recettes culinaires à découvrir sur place, aux "Escargots lattois", 19 chemin de la 2e écluse, la Céreirède, à Lattes.

La relance éco en version audio Copier

Tous les matins, à 7h15, France Bleu Hérault analyse les conditions de reprise d'activité au plus proche des réalités de ceux qui se relèvent. Artisans, commerçants, entrepreneurs témoignent du lundi au vendredi. "Ici, on parle d'ici."