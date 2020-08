La relance éco : à Laval, Miguel Rio ouvre une cave à bières mayennaises en pleine crise sanitaire

Si le réseau V and B, créé par deux Mayennais en 2001, a son "Palais de la Bière" à Saint-Berthevin, la ville de Laval a désormais son "Temple Mousse". Celle cave à bières, qui proposent 150 références de bière régionale, vient d'ouvrir ses portes dans la Grande Rue. Un début d'aventure courageux pour son propriétaire Miguel Rio, âgé de 29 ans, dans le contexte sanitaire que l'on connaît.

Cependant, le jeune entrepreneur n'a pas l'intention de "chasser sur les terres" de l'industriel V and B. "Je suis une alternative. Ici, il n'y a que de la bière artisanale alors que chez V and B, il y en a très peu, et je suis dans le centre-ville. Mon orientation est différente, plus engagée. Je travaille avec des producteurs et je mets leurs produits en avant", déclare Miguel Rio.

"L'achat plaisir !"

Dans son magasin flambant neuf, le jeune homme dispose de plusieurs dizaines de référence mayennaise en bière. "C'est souvent de la micro-brasserie. Je ne connais pas de brasseries mayennaises qui aient l'ambition de s'exporter forcément loin. Cela reste du produit local, avec un esprit mayennais. On aime notre terroir et on le fait vivre", développe Miguel Rio. Et de citer le cas de cette bière de Mayenne qui a obtenu le label Nature & Progrès, et faite qu'avec des produits naturels.

Malgré un contexte sanitaire peu favorable en France et en Mayenne, même si l'épidémie de coronavirus marque à nouveau le pas dans notre département, le patron n'a pas hésité à ouvrir son "Temple Mousse" en cette fin du mois d'août. "Si j'attendais le bon moment, il ne serait peut-être jamais venu. Je pense que les gens ont toujours besoin de se faire plaisir. Quand ça va mal, le côté épicurien de la vie peut aider donc je pense que c'est une sorte de médicament", estime Miguel Rio. "Les bières artisanales c'est vraiment l'achat plaisir !"