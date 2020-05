La relance éco : à Lavoncourt, en Haute-Saône, un marché hebdomadaire à été créé pendant le confinement

Au lendemain de confinement, les 300 habitants de la commune de Lavoncourt, en Haute-Saône, on pu profiter d'une nouveauté : un marché en plein air.

Le premier s'est tenu vendredi 17 avril 2020. C'est un étal de plants de jardins qui a ouvert le bal, seule dérogation possible pour ouvrir. Et puis le marché s'est "étoffé" raconte Jean-Paul Carteret, avec le boucher, un boucher qui venait déjà depuis trois, quatre ans avec son camion chaque vendredi.

Résultat aujourd'hui, le marché compte cinq stands : pépiniériste, boucher, poissonnier (de Vesoul), volailler bio (de l'Ain), un producteur de miel. "Que du local, de la proximité donc, rappelle le maire, et uniquement des produits de première nécessité". Et le marché profite aussi aux commerces du village, précise Jean-Paul Carteret. "Nous avons un boulanger-pâtissier, une supérette et un bureau de tabac qui voient les clients du marché".

"Ça draine du monde, ajoute le maire. Car les gens viennent des villages alentours. Ils ne vont plus chercher leur poisson jusqu'à Vesoul puisque le poissonnier vient jusqu'à eux par exemple".

