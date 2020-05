La relance Eco : A Lescar, l’équipe du Laserquest vous attend dans son mini-golf

Il faudra encore patienter quelques semaines pour s’enfermer dans une salle obscure pour tenter de se tirer dessus avec des armes lasers. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas aller faire un tour du côté du Laser Quest de Pau Lescar.

Car les équipes ont profité de la période de confinement pour améliorer une activité idéale sous le soleil. En famille ou entre amis, les dix-huit pistes du parcours de mini-golf vous attendent depuis ce jeudi !

Une animation agréable, qui entre dans le rayon des cent kilomètres à ne pas dépasser ! « On a fait des travaux pour remettre des pistes à neuf, des parasols pour l’été et quelques nouveautés. C’est une activité pour tous, et tout le monde passe un bon moment ! », explique Robin, le gérant du site.

Les groupes sont autorisés, mais limités à dix personnes maximum. Et le mini-golf est ouvert le mercredi et le week-end (et de jeudi à dimanche à l’occasion de ce pont de l’Ascension) de 14 heures à 19 heures. Sur réservation (au 05 59 77 91 62) pour être sûr d’avoir de la place « mais les portes sont toujours ouvertes et vous pourrez patienter sous le soleil. »

Quant aux activités de laser quest, il faudra encore attendre quelques jours pour pouvoir retrouver les joies de ce sport.

