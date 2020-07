La relance éco : A Lesperon, l'entreprise "Sler" est spécialisée dans l'éco-énergie

Implantée à Lesperon dans la région de Dax, Sler est un spécialiste des solutions éco-énergétiques. Dotée d’un large champ d’intervention, les équipes vous accompagnent sur les secteurs des Landes, Gironde, des Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées. Avec 10 ans d’expérience dans le domaine, Sler met à votre disposition une équipe de techniciens chevronnés pour vous encourager à adopter les bonnes attitudes écologiques. Afin de produire de l’énergie par vos propres moyens et de gagner en autonomie, ils vous proposent un large choix de produits écologiques adaptés à vos besoins et à vos projets.

Sler : une entreprise économiquement stable qui a échappé au pire

Les employés commerciaux de Sler étant directement en contact avec le public en se rendant à leur domicile, l'activité a été arrêtée dès le début du confinement. Rapidement ils ont reçu les outils sanitaires pour reprendre la route du travail (visière, masque...).

Les employés font tous des efforts pour aider à la relance économique en ne prenant pas de jours fériés et en rendant une semaine de congés payés.