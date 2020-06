La relance éco : A Lille, les professionnels du tourisme s'engagent avec un logo sanitaire

Les acteurs du tourisme dans la métropole lilloise se fédèrent pour rebondir après le confinement: ils lancent une campagne et s'engagent à respecter une charte sanitaire, établie avec l'Institut Pasteur.

Hello Lille

Les professionnels espèrent notamment attirer les city breakers qui aiment découvrir une ville pour un week-end Auteur : Hello Lille Copyright : Aucun(e)

Tous les acteurs du tourisme se fédèrent pour organiser la relance de ce qu’ils appellent la "destination Lille", qui englobe toute la métropole lilloise. Autour de Hello Lille, l’agence d’attractivité de la métropole, on trouve les offices du tourisme, le club hôtelier qui réunit 90 établissements, la chambre de commerce, Lille Grand Palais, Lille Events pour le tourisme d’affaires, l’union des métiers de l’industrie hôtelière et la Métropole Européenne de Lille.

Tous ces acteurs avaient fait un sondage fin mai, après le déconfinement, ciblant la population des Hauts-de-France, celle de Belgique et d’Ile-de-France. Il en ressortait une attente sur la sécurité sanitaire, de la flexibilité dans les réservations et des promotions.

Hello Lille a donc tout d’abord établi en partenariat avec l’Institut Pasteur de Lille une charte sanitaire en dix recommandations qui vont de la distanciation sociale, au nettoyage spécifique des lieux en passant par les mesures à prendre en cas de vague de chaleur. Plus de 200 acteurs du tourisme et de la culture de la métropole ont déjà signé cette charte, dotée d’un logo qui peut être apposé sur les vitrines. Lille est la première destination touristique française à se doter d’un logo sanitaire commun.

Plus de 200 signataires se sont engagés à respecter cette charte présentée comme une première en France - Hello Lille

Hello Lille va aussi lancer une grande campagne de communication dans tous les médias régionaux des Hauts-de-France depuis Dunkerque jusqu’à Compiègne. Intitulée « L’été dans les étoiles », elle proposera des offres promotionnelles dans une quarantaine d’hôtels, allant de 30 euros pour un établissement une étoile à 99 euros pour un 5 étoiles. Cela du 1er juillet au 31 août.

Viendra ensuite mi-juin une campagne ciblant nos voisins belges mais aussi l’Ile-de-France, avec notamment un affichage dans le métro parisien mettant en avant des lieux culturels de la métropole lilloise comme la Villa Cavrois à Croix, le Palais des Beaux Arts à Lille ou encore la Piscine de Roubaix.

Les Français comptent moins partir à l’étranger cet été, peut-être moins partir en vacances, tout court. Hello Lille veut donc capter ceux qu’on appelle les city breakers, ces touristes qui partent pour un long week-end sur des destinations urbaines. D’ailleurs, l’office du tourisme de Lille voit cette clientèle exploser depuis quelques années. La MEL a dédié une enveloppe de 2,4 millions d’euros à ces actions de promotion.

