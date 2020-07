La Relance éco: à Lille, Permettez-moi de construire gère pour ses clients l'obtention du permis de construire

©Welcome to the jungle - Permettez-moi de construire

Le nombre de visiteurs uniques sur le site internet de Permettez-moi de construire est passé de 50.000 par mois avant le confinement à plus de 140.000 fin juin. Pendant et à l'issue de cette période, beaucoup de personnes ont décidé de se lancer dans des travaux: "Les gens se sont aperçus qu'il leur manquait une pièce, ou qu'il était peut-être temps de faire la piscine dont ils parlaient depuis des années", explique Aurélien De Nunzio, le fondateur et président de la société. L'avènement du télétravail a également dopé les envies de construire des extensions pour avoir un bureau. Et la première démarche, pour effectuer de tels travaux, c'est d'abord d'obtenir des autorisations, ce qui peut constituer un énorme frein.

L'entreprise annonce un taux d'acceptation de 98% des demandes déposées par ses soins - ©Welcome to the jungle - Permettez-moi de construire

"_On considère qu_'il faut à un particulier environ 25 heures pour constituer un dossier de demande de permis de construire", explique Aurélien De Nunzio. Et dans 70% des cas, les dossiers sont considérés comme incomplets. Il est très difficile pour un particulier non seulement d'obtenir les documents d'urbanisme pour savoir ce qu'il a le droit de faire ou non, mais aussi pour les déchiffrer! Parce que ces documents sont rédigés dans un langage très juridique, difficile à décrypter pour le commun des mortels. La société Permettez-moi de construire propose donc à ses clients de gérer pour eux toute cette partie, en les conseillant sur ce qu'ils ont le droit de faire ou non, et en constituant le dossier. Toute la gestion se fait en ligne et par téléphone puisque chaque dossier est pris en charge par un salarié , appelé un "facilitateur" dans l'entreprise qui suit l'entièreté du dossier;

L'entreprise revendique 98% d'acceptation des demandes déposées par ses soins. L'entreprise, créée en 2015, compte trente salariés. Elle a déjà procédé à deux levées de fonds et elle en prévoit une autre prochainement dans le cadre de son développement.