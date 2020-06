La relance éco : à Limeyrat, les carrières de Bontemps vont miser sur l'exportation

Les carrières de Bontemps à Limeyrat ont continué à travailler pendant le confinement explique son directeur Michel Raynaud : "les gestes barrières et la distance physique n'ont pas été très difficiles à mettre en place dans les carrières".

Michel Raynaud, directeur des carrières de Bontemps à Limeyrat Copier

L'entreprise qui emploie près de 70 personnes a été créée en 1998 par Michel Raynaud. Pendant le confinement, une vingtaine de salariés sont restés chez eux pour garde d'enfants notamment. Le confinement n'a pas vraiment pesé sur les carrières affirme Michel Raynaud car le carnet de commandes était bien rempli avant la mi-mars. Les salariés ont donc préparé les commandes pendant ces semaines particulières.

Les carrières de Limeyrat misent sur l'exportation

Grâce aux exportations aux Etats-Unis, au Chili ou en Australie, les carrières de Bontemps ont pu passer tranquillement cette période difficile. Les exportations n'ont quasiment pas cessé mais elles ont été ralenties à cause du manque de conteneurs vides pour transporter les pierres et les dalles.

Michel Raynaud constate en revanche une baisse des commandes en France et en Europe car les revendeurs ont vu leurs magasins fermés pendant le confinement. Le directeur des carrières a enregistré une perte de 500.000 euros de chiffres d'affaires sur ce secteur, "un chiffre d'affaires qu'on ne récupérera pas" explique Michel Raynaud.

Les carrières de Bontemps n'ont eu que très peu recours au chômage partiel. "On avait droit à 36.000 heures", affirme Michel Raynaud "mais on en a utilisé moins de 1.000". Ce sont les postes de commerciaux qui ont été le plus concernés par le chômage partiel.