"La relance éco" : à Limoges, les nouveaux patrons de la brasserie l'Orient sont "ravis de pouvoir ouvrir"

Sûreté aéroportuaire pour l'un. Entreprise de nettoyage industriel pour l'autre. Aurélie et Mickaël Paillard sont en pleine reconversion. Une nouvelle vie qui s'est vite transformée en cauchemar. Ils ont repris le bar brasserie l'Orient à deux pas de la mairie de Limoges, le 16 mars dernier veille du confinement en France. Un jour d'ouverture et puis rideau ! Pendant deux mois et demi, ils ont quand même pu s'acclimater à une partie de leur nouveau métier. Un façon de voir le verre à moitié plein. "On a pu exploiter le côté tabac-presse. On a pu appréhender cet aspect du métier pendant cette période. On ne connaissait pas du tout. On était novice" précise Aurélie.

Maintenant, place à la brasserie. Si le service au bar est interdit, la salle est assez grande et il y a la terrasse. "On va pouvoir débuter le challenge. On a eu le protocole de l'Umih (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) vendredi soir pour la mise en place de la salle. Et pour tout ce qui est protocole sanitaire en salle et en cuisine. Nous sommes ravis de pouvoir ouvrir avec le beau temps" s’enthousiasme la nouvelle patronne, non sans une touche d'anxiété. "On espère que les clients vont revenir et vont jouer le jeu. A nous de surveiller que tout se passe bien" prévient-elle. Un véritable défi, immédiatement vérifiable.

Dès l'ouverture de l'Orient, les habitués étaient là. Petit café et jeux à gratter avant d’aller travailler pour certains, précautionneux sur le port du masque au moment de repartir. Un autre, David était plutôt ronchon sur cette nouvelle obligation quand on se déplace dans un bar ou un restaurant. "Appliquer la réglementation au pied de la lettre est peut-être un peu ridicule dans le sens où les règles étaient beaucoup plus douces ces derniers jours à ce niveau là" en faisant référence au service à emporter dans de nombreux établissements. "Il faut s'adapter, faire attention, c'est important. Mais il ne faut pas non plus être trop rigoureux. Là, on dit aux gens de mettre le masque. Ils le mettent dans la salle. Ils font deux mètres et l'enlèvent. Ça devient un peu ridicule" selon lui.

Un client malgré tout heureux de pouvoir à nouveau boire assis son café du matin et de pouvoir retrouver les terrasses. Celle de l'Orient a été mise en place à partir de 9h00, pour laisser le temps au personnel de s'adapter à cette réouverture pas comme les autres. Un établissement où il y a six salariés et un apprenti. Hervé est en cuisine. Après avoir préparé croissants et pains au chocolat, il est prêt à assurer le service. "Les frigos sont pleins. Nous sommes prêts. On redouble de prudence. Mais on sait faire. Les protocoles sont en place" rassure-t-il. Avec comme plat du jour de ce 1er jour d'ouverture, un filet mignon sauce champignon et ses pommes de terre sautées. A l'Orient, on ne souhaite plus que le retour des clients, et que le beau temps dure le plus longtemps possible.