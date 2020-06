"La relance éco" : à Loeuilly, la base nautique rouvre enfin ses portes

La relance éco vous embarque aujourd'hui faire du paddle et du kayak du côté de Loeuilly, à 20 minutes au sud d'Amiens. La base nautique de la commune a rouvert ses portes ce jeudi 11 juin après trois mois de fermeture. Le directeur du centre, Romain Bove était au micro de France Bleu Picardie.

Après trois mois de fermeture, la base nautique de Loeuilly au sud d'Amiens peut enfin rouvrir ses portes. Une excellente nouvelle pour Romain Bove le directeur. Il était au micro de France Bleu Picardie pour la relance éco.

Romain Bove, directeur de la base nautique de Loeuilly, au micro de France Bleu Picardie Copier

Depuis une semaine, les deux employés de la base nautique travaillent pour accueillir de nouveau le public. Il a fallu tracer un parcours au sol, installer des séparations à la caisse et mettre en place le dispositif de désinfections des embarcations et gilets de sauvetage.

Romain et Sébastien sont épaulés par cinq jeunes en service civique et plusieurs bénévoles, parmi eux Mathias, 15 ans. Chaque été depuis quatre ans, il vient donner un coup de main et il est ravi de retrouver son terrain de jeu.

Mathias, 15 ans, heureux de la réouverture de la base nautique de Loeuilly Copier

Les réservations ne sont pas obligatoires, à part pour les descentes de rivière, mais attention le site ne peut accueillir que 50 personnes, presque cinq fois moins qu'avant le confinement.

Base nautique de Loeuilly dans la Somme © Radio France - Valentin Houinato

Pour l'instant, le centre nautique vous accueille du jeudi au dimanche de 13 h à 20 h avec des nouveaux tarifs : cinq euros par personne pour une heure d'activité.