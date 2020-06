La relance éco : A Lomme la Révolution Champignon a continué de progresser pendant le confinement

Leurs champignons seront bientôt, ils l'espèrent, présents à l'étranger. La Révolution Champignon, à Lomme, près de Lille, n'a pas souffert du confinement. et a continué de se développer.

Ce producteur biologique a fait récemment une levée de fonds de 2,5 millions d’euros qui lui permet de poursuivre ses projets. Fin mai, il a sorti de nouveaux produits : des boulettes et galettes à base de champignons, entièrement végétales, sans additif ni conservateur. Il fait actuellement fabriquer par un partenaire, une conserverie de la région. L'entreprise veut développer de nouvelles recettes et se déployer dans toute la France, d’où cette levée de fonds avec des industriels de la région. Elle sera suivie d’une autre levée de fonds d’ici un an afin de se développer à l’international, mais aussi de créer son propre atelier de production. Si tout va bien, il pourrait sortir de terre dans trois ans.

Les créateurs ont commencé à produire dans leur garage © Radio France - La Révolution Champignon

La société est née en 2014. A l'époque, Jürgen Engerisser et Gabrielle Radoux se mettent à produire dans leur garage des champignons – des pleurotes et des shiitakes - sur un substrat fait de résidus agricoles : paille, poussière de bois et miscanthus auxquels ils ajoutent du marc de café. Ils vendent alors des kits de production pour le grand public sous la marque Pleurette. Face au succès, ils se mettent à produire à la fois dans des catiches à Faches-Thumesnil, dans la métropole lilloise et dans des conteneurs maritimes installés sur le Min de Lomme où Pleurette intègre l’incubateur d’Euralimentaire.

Ils produisent aujourd’hui 50 tonnes de champignons par an, qu'ils vendent à des restaurateurs, des chefs, mais aussi en circuit court. Les chefs ne sachant pas toujours utiliser certaine partie du champignon notamment le cœur des pleurotes, les deux créateurs ont réfléchi à transformer eux mêmes leurs produits. Ils ont créé une première recette : une sauce façon bolognaise sans viande à base de ces pleurotes, mais aussi des pâtes tartinables. C’est ce qu’ils ont appelé "la Révolution champignon" d’où ce nouveau nom pour la startup. Depuis deux ans ces premiers produits sont distribués dans les magasins de producteurs et les épiceries bio, notamment les biocoop, ce qui les hisse au niveau national.

Aujourd’hui, ils veulent passer à la vitesse supérieure car le confinement ne les a pas empêchés d’avancer. La société qui pense tripler son chiffre d’affaires cette année passerait alors de 15 salariés aujourd’hui à 90 en 2023.

Les champignons sont peu caloriques et bourrés de vitamines, B1, B2 et B5, de minéraux, protéines et fibres. Ils peuvent remplacer le soja, de plus en plus soupçonné aujourd’hui d’être un perturbateur endocrinien.

