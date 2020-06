La relance éco : à Longvic, malgré la crise UMS investit quatre millions d'euros dans une nouvelle machine

UMS Découpe Laser propose un savoir-faire unique en France grâce à un laser ultraperformant, lui permettant de réaliser un grand nombre de pièces avec une extrême précision. Avec plus de 15 ans d’expérience, cette entreprise de Longvic a su s'adapter à la demande de ses clients pour toute découpe de métal. Elle travaille en optimisant les ressources, et dispose d’un personnel qualifié et expérimenté. Entretien avec son gérant, Phillippe Le Floch.

Philippe Le Floch, le gérant d'UMS découpe laser à Longvic Copier

Les locaux d'UMS découpe laser à Longvic - Google Maps

Quelles sont vos spécialités ?

Nous sommes spécialisés dans la chaudronnerie découpe laser, c'est à dire qu'on travaille les métaux en feuille : le cuivre, le laiton, le bronze, et ça pratiquement personne ne sait le faire en laser. On travaille également l'acier, l'inox et l'aluminium jusqu'à 25 mm d'épaisseur. On va fabriquer grâce à ce centre laser unique en France, des pièces sur demande de nos clients. Ça peut être lié au bâtiment, aux constructeurs de machines industrielles, agricoles ou autres. On a un panel vraiment très large.

En pleine crise économique, UMS investit 4 millions d'euros ?

Je crois que c'est toujours en période de crise qu'il faut être le mieux armé possible. Etre armé économiquement parlant, c'est à dire avoir de la trésorerie, mais également techniquement parlant et là, on a une grande longueur d'avance par rapport au marché, y compris au marché international. Avec ce nouveau centre laser, on peut travailler les métaux dont je vous ai parlé de manière efficace, rapide et précise et tout ça avec une grande autonomie. Il n'y a qu'une machine de ce type en France et seulement trois en Europe et dans le monde. On est vraiment très fier de ça. C'est un outil exceptionnel. Mais ce n'est que de cette machine dont on est fier. Il y aussi un nouveau bâtiment qu'on a construit, des logiciels qui permettent de piloter cette machine mais aussi une presse plieuse dernière génération. On est vraiment dans l'air du numérique, cet à dire que les programmes peuvent être faits depuis les bureaux. C'est du matériel vraiment high tech

Quel avenir pour UMS ? Avez-vous peur d'un contre-coup Covid ?

On est en décalage, on aura pas le même courbe d'envoi que normalement. Et on craint le coup de frein soit au mois de septembre. Nos clients, les fabricants de machines, de matériel agricole, travaillent soit en démarchage direct soit sur des foires et salons. Toutes ces parties commerciales ne se sont pas faites, et cela risque de créer des manques chez nos clients en septembre. On sait que l'on va avoir une baisse d'activité en fin d'année, à nous de chercher à montrer notre savoir faire et palier la défaillance de certains confrères qui pourraient mettre la clef sous la porte.

On est bien armé pour résister, nous sommes une entreprises saine qui a une bonne trésorerie.

Des pièces réalisées par UMS découpe Laser à Longvic - ums

_____________________________________

France Bleu Bourgogne est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?