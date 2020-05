La relance Eco : A Lourdes, l'Hôtel Panorama se prépare à la reprise

Et si la saison de la cité mariale démarrait enfin ? Au sein du Groupe Vinualès, propriétaire de nombreux hôtels à Lourdes, on veut y croire. En attendant le retour des pèlerins européens et étrangers, c'est autour du tourisme local, régional et désormais français que les commerces lourdais veulent démarrer la saison.

L'Hôtel Panorama s'apprête à ouvrir ses portes le 15 juin prochain. Premier établissement du groupe hôtelier, il permettra d'accueillir les premiers touristes de l'été au pied des Pyrénées.

Dans un contexte délicat, mais aussi autour des normes sanitaires et de distanciation sociale, tant pour les clients accueillis que pour le personnel d'accueil, de service et de ménage de l'établissement. Tout est prêt pour cette nouvelle façon de séjourner dans un hôtel.

Mais au-delà des pèlerins et du tourisme religieux, l'Hôtel Panorama à Lourdes veut aussi profiter de l'attrait des Pyrénées et de ce secteur, entre la cité mariale, les vallées des Gaves et le Cirque de Gavarnie. Une autre vision du tourisme dans une ville habituée depuis 160 à accueillir des millions de touristes chaque année.

