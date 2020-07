La relance éco : à Luxeuil-les-Bains, l'Appart-Hôtel Le Métropole n'a pas retrouvé sa clientèle de curistes

Avec l'annonce du confinement, les portes de l'Appart-Hôtel Résidences Le Métropole, situé à Luxeuil-les-Bains a fermé pendant trois mois. Depuis, les chambres ont dû mal à se remplir. Seul 30 % des appartements sont occupés sur les 64 que compte le bâtiment Art déco.

"J'ai fait mes calculs. J'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires par rapport à juillet de l'année dernière", annonce Micheline Creusy, la propriétaire des lieux depuis 2007

. Depuis la réouverture de l'établissement, les touristes sont revenues en partie ; des Allemands, des Néerlandais mais pas les curistes.

"Je suis à peine à la moitié de la clientèle que j'ai les années passées, même avec la réouverture des thermes. Ils sont très frileux. Ce sont quand même des personnes qui sont en général d'un âge certain. Ils sont donc beaucoup plus attentifs à leur santé. Je pense qu'on va avoir un peu de mal à récupérer cette clientèle", constate Micheline Creusy

Une peur ambiante

Les annonces, ces dernières semaines d'une multiplications de clusters dans toute la France, on encore amplifié une peur ambiante et notamment celle des curistes constate la gérante. "Ce matin encore, j'ai eu un appel d'une dame qui a décidé d'annuler son séjour au mois d'août car elle a entendu que la covid se réinstalle sur notre territoire et que cela l'inquiète."

Dans ces conditions, difficile d'envisager pour MichelineCreusy un taux d'occupation à la normale avant septembre voire bien au-delà.

Près de 10 000 euros de frais pour tout désinfecter

Pourtant, Micheline Creusy est bien prête a recevoir en toute sécurité sa clientèle. "Deux entreprises sont passées pour désinfecter les deux bâtiments. Tout a été bombé. J'ai même réinvesti dans le matériel des femmes de chambre pour qu'elles aient des aspirateurs qui ne rejettent pas l'air. On nettoie les vitres, les poignées de portes, tout ce que peuvent toucher les clients est fait régulièrement. Cela m'a coûté près de 10 000 euros"

