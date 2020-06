La relance éco : à Lys-les-Lannoy, Tissage Art de Lys reprend son activité

Elle a derrière elle 130 ans de savoir faire dans le tissage et la confection de produits haut de gamme et de décoration. L'entreprise Tissage Art de Lys, à Lys-les-Lannoy, a souffert des conséquences du confinement car elle distribue beaucoup via les boutiques de musées et les magasins de souvenirs à la sortie des sites historiques qui représentent une grande partie de sa clientèle.

Cela va des coussins aux chemins de table, en passant par des tapisseries murales, mais aussi des sacs à main, ou encore de petites trousses. On trouve comme motifs sur ces produits textiles des reproductions d’œuvre d’art, ou encore les châteaux de la Loire et autres fleurs de lys. Autre canal de distribution, les magasins de décoration, chez des détaillants multimarques et des grandes marques qui veulent rester confidentielles.

Dans le Nord Pas-de-Calais, vous trouverez ses produits par exemple à Lille, aux Meubles de Septentrion, à Valenciennes chez Boucly meubles et Déco ou encore à Wallon-Cappel en Flandres à la Poule de Paille. Tissage Art de Lys transforme aussi pour d’autres, des séries limitées, sur du haut de gamme

Une baisse de 90% de son activité en avril

La société a donc été très impactée par la crise du coronavirus, car à la fois les lieux touristiques et les commerces ont été fermés, en France comme à l’étranger. Elle fait les trois quart de son chiffre d’affaires à l’export. En Europe ses gros marchés sont la Belgique, l’Italie, l’Espagne, et l’Allemagne qui ont été très touchés. Du coup en avril elle a perdu 90% de son activité et elle redémarre donc au fur et à mesure de la réouverture de ses clients.

Mais tous les pays n’ont pas ralenti leurs commandes: elle a gardé une activité plus soutenue en Asie pendant la crise, notamment au Japon, à Taïwan et Honkong, des pays qui continuent à bien fonctionner actuellement tout comme les Etats unis où ces produits typiquement français ont une belle aura.

Son activité est remontée à 60% en mai, elle espère que cela va continuer en juin. Par contre en France, le consommateur final qui achète ses produits dans les boutiques des musées ou de châteaux est surtout le touriste étranger, et comme cette année on s’attend à ce qu’il y en ait moins en France, Tissage Art de Lys ne voit pas se profiler une reprise très dynamique de ses activités dans l’Hexagone.

Elle fabrique à la demande et fait actuellement travailler la moitié de son effectif par roulements à l’atelier entre tissage et confection. Le service création, lui, fonctionne normalement, car elle sort des nouveautés tous les ans. Elle regrette toutefois qu’étant fournisseur du secteur du tourisme elle n’ait pu profiter du plan de relance dont celui-ci a bénéficié.

Tissage Art de Lys a reçu en 2013 le label Entreprise du Patrimoine vivant qui met en avant l’excellence des savoir faire français.

Retrouvez la relance éco tous les matins sur France Bleu Nord à 7h17