La relance éco : à Mansle (Charente), l'usine d'eau de Javel se prépare à une éventuelle deuxième vague

Pendant le confinement, les établissements Pintaud produisaient 400 tonnes d'eau de Javel par jour : deux fois plus que d'habitude. Voilà qui donne une idée de la demande et des commandes entre mars et juin, pas seulement pour les particuliers dans les grandes surfaces, mais surtout pour les entreprises engagées brutalement dans des dépenses d'hygiène et de décontamination imprévues.

Des bidons d'eau de Javel © Maxppp - Patrick LEFEVRE / BELPRESS

Après le déconfinement, la ruée sur l'eau de Javel s'est calmée. Mais la production se poursuit, pour répondre à la demande au cas où une deuxième vague de l'épidémie se produirait. Avec 25 salariés à Mansle et 12 sur un autre site dans le Nord de la France, la société Pintaud commercialise l'eau de Javel sous la marque "Bec", parce que c'est elle qui a créé, juste après la Seconde Guerre mondiale, le berlingot d'eau de Javel avec un bec verseur.