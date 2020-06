La relance éco : A Mardié la brasserie du Vauret s'en sort grâce à sa production bio et ses circuits courts

L'an dernier à cette époque, Cyril Bourassin préparait ses fûts pour le festival Jazz à l'Evêché à Orléans, il commençait tout juste à y vendre les bières bio et made In Loiret de la brasserie du Vauret. Cette année ça ne sera pas le cas, tous les festivals qui prenaient sa bière ont été annulés, épidémie de coronavirus oblige. Cyril regrette un peu : "en tant qu'amateur de musique et de festivals, l'ambiance me manque, et j'étais fier de présenter ma bière, mais bon, ce sera pour l'année prochaine".

L'intérieur de la brasserie du Vauret à Mardié (Loiret) de Clara et Cyril Bourassin, le 16 juin 2020. L'embouteilleuse. © Radio France - Anne Oger

L'annulation des festivals pour lui, c'est un manque à gagner, mais pas vraiment une perte sèche, dit cet ancien chimiste dans l'industrie pharmaceutique, qui il y a quatre ans a décidé de sortir d'une production limitée à sa cuisine pour se lancer vraiment dans le métier de brasseur.

Des livraisons et des ventes relativement maintenues

Contrairement aux gros brasseurs qui pour certains se sont retrouvés avec des milliers de litres sur les bras, il n'avait pas beaucoup de stocks. "C'est parce qu'on a une petite production, pas à flux tendu mais presque, plutôt à flux détendu, en fait. Ce qu'on avait on va l'écouler pendant l'été, ça ne m'inquiète pas".

Ici l'esprit c'est le local, les circuits courts, et c'est exactement ce que recherchaient les consommateurs confinés. "On n'a jamais arrêté la production" dit Cyril Bourassin. "De toute façon pour une petite entreprise comme la nôtre c'est impossible de s'arrêter, sinon on n'a plus rien. Donc on a mis en place des livraisons le samedi, ça a bien marché. Et on s'est appuyé sur notre réseau de cavistes, de magasins bio".

Résultat, les ventes ont plutôt bien marché, auprès d'une clientèle très locale, avec peu d'intermédiaires : "je ne dis pas qu'on a marché comme s'il n'y avait pas eu de crise, mais ça va. Et ça nous a confortés dans l'idée que le local, en cas de crise, c'est vraiment la solution. Aujourd'hui les cavistes, les guinguettes nous rappellent et nous passent de belles commandes, on est contents".

28 000 litres produits l'an dernier

Depuis le déconfinement, les nouveaux clients sont restés et les commandes sont de retour, c'est la pleine saison pour la bière. Passée de 5000 litres par an au début de l'aventure, à 28 000 l'an dernier, la brasserie se développe, séduit. C'est presque ça qui inquiète le plus Clara Bourassin, qui a rejoint Cyril au sein de l'entreprise. "Moi ce qui me stresse, c'est de ne pas arriver à fournir, et c'est ce qui arrive régulièrement".

Cyril Bourassin le propriétaire de la brasserie du Vauret à Mardié (Loiret) devant sa plantation de houblon local le 16 juin 2020. © Radio France - Anne Oger

Le couple vient quand même d'investir dans une nouvelle cuve pour faire face aux demandes, une machine à embouteiller est également arrivée, "pour notre confort". "Il faudra qu'on arrive à calmer le jeu, quitte à ne pas prendre de nouveaux clients, parce que nous notre objectif c'est de réussir à vivre de notre brasserie tous les deux, pas d'avoir la pression tout le temps, ça n'est pas ce qu'on souhaite" explique Clara.

Tous les deux ont quand même décidé de planter une petite parcelle de houblon l'an dernier, et on commencé à produire quelques litres de leur propre production. Cyril Bourassin voudrait aussi développer un réseau d'agriculteurs bio et locaux autour de lui, pour la production d'orge. "On y travaille, on y réfléchit avec des agriculteurs bio de Férolles, de Saint Cyr en Val. Mais ça demande beaucoup de travail, et ça prend du temps".