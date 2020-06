La relance éco : à Mauguio, les Nouvelles Grisettes se lancent dans la fabrication de masques en tissu

Avant, il y avait SOS Masques Montpellier, des bénévoles qui ont créé un réseau pour parer au plus pressé explique Muriel Fournier, la présidente des Nouvelles Grisettes, hébergées gratuitement dans les locaux de l'agglomération u Pays de l'Or. "C'est né d'une urgence. Une urgence pendant le confinement du personnel soignant qui avait besoin de masques, de tous ces anonymes qui avaient besoin d'être protégés : les hôtesses de caisse, les agents d'entretien, les boulangers et donc c'est un grand nombre de couturières anonymes- couturiers et couturières parce qu'il y avait quelques hommes- qui ont commencé à produire des masques, qui ont été rejoints par des livreurs pour livrer gratuitement les masques pendant le confinement et enfin, derrière, des entrepreneurs montpelliérains pour venir soutenir cette filière."

Surfer sur la vague? Bien sûr!

L'atelier tourne depuis un peu plus d'une semaine avec une quinzaine de couturières professionnelles, des auto entrepreneuses, qui viennent travailler après s'être inscrites sur un planning et "qui facturent ce qu'elles ont réellement produit." Il n'y a pas de salariés, les Nouvelles Grisettes fonctionnent sur un mode collaboratif. Les bénévoles d'hier sont donc aujourd'hui rémunérés et les masques qui étaient gratuits sont devenus payants. "Bien sûr qu'on surfe sur la vague, c'est évident. Quand on est entrepreneur, on surfe sur la vague. Mais après, il ne faut pas surfer n'importe comment. On va surfer avec éthique, avec nos valeurs. On va essayer de faire en sorte que les choses soient rentables, que tout le monde puisse gagner sa vie. Est ce qu'il y a un mal à surfer sur la vague?"

De la pénurie à la surproduction

Les masques des Nouvelles Grisette sont des masques en tissu, lavables, certifiés AFNOR ou DGA et qui peuvent être personnalisés. "Ça va être sympa je pense de pouvoir se poser la question de savoir si on veut assortir son masque à sa tenue, par exemple". Mais le problème, c'est la saturation du marché. Le président de l'Union des industries textiles a parlé d'un stock de 50 millions de masques en tissu, fabriqués en France, qui n'ont pas trouvés preneurs. On est passés de la pénurie à la surproduction.

Le masque, un accessoire comme le parapluie

"Il y a mais il y a production et production. Il y a le masque comme on a vu pour certains, qui sont d'une qualité médiocre et je pense que ces masques là, en effet, ils ont sans doute été produits parce que c'était facile de les produire, que ça se faisait avec du linge de lit, limite. C'était fait par chacun chez soi et du coup, ces masques là ne sont pas labellisés donc ces masques là, eux, vont forcément disparaître. Mais si le masque devient le parapluie des centres villes, finalement, ça va être comme le fait de renouveler ses chaussettes ou de renouveler son parapluie. Ça peut être un produit qu'on rachète régulièrement. Donc, je pense que le marché va se stabiliser."

Les masques des Nouvelles Grisettes sont surtout destinés aux professionnels, entreprises, collectivités. Dans les commerces qui les vendent aux particuliers, ils coûtent 7 euros pièce.

L'atelier tourne avec une quinzaine de couturières © Radio France - Salah Hamdaoui