La relance éco : à Maxéville, l'entreprise C'est Relax détend les salariés

En quelques instants, la salle de réunion, plutôt austère, se transforme en havre de détente. Une douce musique, un fauteuil de massage, une voix relaxante et le tour est joué. Christelle Ramparany, fondatrice de l'entreprise C'est Relax propose ce jour-là une parenthèse relaxante aux aides à domicile, dans les locaux de l'ADMR 54. "On va travailler sur le dos, les bras, les épaules, le crâne et les mains", explique l'ancienne commerciale, reconvertie en praticienne du bien-être.

Après vingt minutes entre les mains de l'experte, Chantal, énergique auxiliaire de vie, ressent déjà les bienfaits."Je suis détendue là, je suis bien, confie-t-elle d'une voix douce. Et j'ai l'espoir que le reste de la journée se passe mieux grâce à ce moment de détente."

J'ai l'espoir que le reste de la journée se passe mieux grâce à ce moment de détente

Aide à domicile depuis vingt ans, Chantal avoue que les matins sont souvent difficiles, quand le corps la fait souffrir. Elle file à son prochain rendez-vous alors que Mélanie s'installe à son tour dans le fauteuil. Même constat pour cette aide-soignante depuis sept ans : "on a souvent mal au dos, aux cervicales, aux trapèzes. Une petite séance de massage après notre tournée de la journée, ça fait du bien !"

Ces massages en entreprise durent vingt minutes et se déroulent dans un fauteuil spécifique. © Radio France - Lise Roos-Weil

Un moment de détente bienvenue après une période particulièrement éprouvante physiquement et psychologiquement pour les aides soignantes, en première ligne au plus fort de la crise sanitaire. "C'a été très difficile mentalement, c'était une période très anxiogène, confie Mélanie. Chez moi, ça passait par des crises d'angoisse, des insomnies."

Baisse de l'absentéisme et du stress au travail

Alors pour Jeanne Ubersfeld, présidente de l'ADMR 54, cette initiative est doublement bénéfique : "chacun peut y trouver son compte puisque prendre soin de ses salariés, c'est leur permettre aussi de prendre davantage soin des personnes qu'elles accompagnent."

Baisse de l'absentéisme et du stress au travail, amélioration de la productivité...les bienfaits sont désormais reconnus. Améliorer le bien-être au travail est devenue une tendance, tous secteurs confondus.

Hausse de la demande depuis le déconfinement

Et le phénomène s'est accéléré depuis le déconfinement, une période anxiogène pour les salariés. Christelle Ramparany reçoit de nombreux appels. "Ce sont les entreprises qui viennent vers moi désormais, explique la fondatrice de C'est Relax. J'ai par exemple un patron qui m'a dit 'mes salariés sont charette, il faut absolument venir'. Dans d'autres entreprises, les salariés étaient en télétravail, ç'a généré beaucoup de stress et les chefs d'entreprises s'en rendent compte donc ils font appel à des prestataires comme moi."

La praticienne du bien-être, installée à Maxéville, rayonne dans toute la région pour proposer ses services au 06 50 04 00 31. Les aides à domicile sont en tout cas unanimes : elles aimeraient en bénéficier plus souvent!

Retrouvez la chronique " la relance éco " à 7h15 tous les jours sur France Bleu Sud Lorraine.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?