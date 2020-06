"La relance éco" : à Mayenne, Emmaüs ouvre enfin sa nouvelle boutique avec plus de deux mois de retard

Dans la ville de Mayenne, la nouvelle boutique Emmaüs a enfin ouvert ses portes samedi 27 juin. Elle est installée rue de l'Horizon, à la place de l'ancien Lidl. Cette ouverture a été retardée à cause de la crise sanitaire et elle est très attendue par la communauté Emmaüs et aussi, par les Mayennais.

Quand vous entrez dans cette boutique de plus de 600 m², vous avez à droite, l'électroménager, sur votre gauche, les meubles. Un peu plus loin, des livres, de la vaisselle et tout au bout, les vêtements et les tissus.

Le rayon vaisselle est géré par deux nouveaux bénévoles au sein de la communauté. © Radio France - Aurore Richard

Ce dernier rayon attire beaucoup de monde, dont Françoise, une Mayennaise. "J'ai acheté deux hauts. D'habitude, je vais à Emmaüs à Laval mais c'est deux fois mieux, on est à 5 minutes de chez nous. Je me demandais souvent pourquoi ce local restait vide donc là, c'est bien", explique cette femme.

Françoise qui habite à Mayenne est ravie d'avoir cette boutique près de chez elle. Jusqu'à maintenant, elle allait à Emmaüs à Laval. © Radio France - Aurore Richard

Avec l'épidémie, tous les clients doivent porter un masque, cela rassure Françoise. Les bénévoles aussi doivent en porter et c'est nouveau pour Odette, à Emmaüs depuis plus de 10 ans :

On aimerait mieux être sans, car on a chaud quand même. Vivement qu'on ne l'ait plus !

Il y a d'autres mesures sanitaires à respecter : vous ne pouvez pas essayer les vêtements, le nombre de personnes à l'intérieur de la boutique est limité. Malgré tout, le principal, c'est d'ouvrir.

Aucune vente dans les boutiques pendant le confinement

Il y a déjà plus de deux mois de retard à cause du coronavirus et ce retard a été compliqué à gérer pour les compagnons qui devaient être accueillis à Mayenne. Ils ont dû retourner dans leur communauté d'origine, à Villiers-Charlemagne et à Fougères (Ille-et-Vilaine) pendant le confinement.

Il fallait rouvrir aussi, d'un point de vue financier. Tous les espaces de vente ont dû fermer pendant le confinement et c'est forcément de l'argent en moins pour la communauté, selon Pierre-Yves le Dauphin, coordinateur de l'antenne Emmaüs à Mayenne. "On ne fonctionne que par la vente, on a continué la vente sur internet mais ce n'est pas comparable. Heureusement que cela n'a pas été plus long que ça", estime-t'il.

Vélos, électroménager, livres, meubles... Vous pouvez déposer vos dons du mardi au samedi. © Radio France - Aurore Richard

Il y a un point positif quand même au confinement, cela a laissé le temps de trouver une quarantaine de bénévoles et de les former. Des bénévoles qui doivent s'activer car les Mayennais ont fait du rangement pendant le confinement et maintenant, il faut tout trier. Emmaüs vous demande même d'attendre un peu avant de déposer vos dons, juste quelques semaines.

La boutique Emmaüs à Mayenne, rue de l’Horizon, est ouverte le mercredi et le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Vous pouvez déposer un don du mardi au samedi aux mêmes horaires, ou dans un container sur le parking, 24h/24.