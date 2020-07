La relance éco : à Mélisey, le célèbre camping du cœur et de l'amitié s'est bonifié avec la crise

Entre le camping de Mélisey de Haute-Saône et sa nouvelle gérante, Micheline Raval, c'est une histoire d'amour. Tout d'abord parce qu'elle accroche rapidement avec les lieux. "J'y suis allée l'année dernière en simple vacancière. J'ai su que le propriétaire voulait le vendre. Je me suis lancée", raconte la patronne de presque 66 ans. Trois ans après la retraite là voilà donc à la tête, avec son conjoint du camping le moins cher de France, en janvier.

Oui mais voilà, la crise sanitaire n'a pas épargné les lieux. "J'en ai pleuré vous savez", précise Micheline. C'est que le camping n'est pas ouvert en hiver. Il ne vit que de ses recettes du printemps et de la saison estivale. "Lorsque le confinement a été annoncé, j'ai eu 35 annulations en 24 heures. L'annulation du Tour de France en juillet a été le coup de grâce", détaille-t-elle. D'autant que l'avant-dernière étape du Tour passe à Mélisey, la ville du coureur Thibaut Pinot.

La solidarité pour sortir de la crise

Mais Micheline sèche rapidement ses larmes. Dans la tourmente, ce personnage retrousse ses manches. "Depuis octobre 2019, avec mon compagnon, nous venions tous les week-ends faire quelques travaux pour restaurer les lieux". Il y avait tout ou presque à refaire. _"On a investi 10 000 euros pour faire de ce camping un endroit bien et propre."La période de confinement a été le moment pour retaper le tout."Nous avons refait l'électricité, les sanitaires, les points d'eau, les allées"_, précise la gérante.

Mais le camping porte décidément bien son nom : le camping du cœur et de l'amitié. Pendant les travaux, les huit habitants permanents mais aussi des fidèles clients sont venus aider et soutenir le couple de gérant. Une solidarité qui émeut encore Micheline Raval.

Je suis obligée de refuser du monde

Une fois le déconfinement annoncé, les appels ont été nombreux. "Nous sommes presque au complet. Pour septembre, avec le Tour de France également. Je suis obligée de refuser du monde. On va racheter des caravanes mais impossible d'agrandir le terrain", sourit Micheline.

Des soirées à thème

Des projets, Micheline en a plein la tête. Elle souhaite un camping, dans l'avenir encore plus familial et convivial, " à notre image. Nous voulons que tous les gens qui viennent de loin puisse se payer des vacances à petit prix dans un endroit propre. On leur propose déjà d'aller leur chercher du pain et des viennoiseries le matin. L'année prochaine, nous allons faire une épicerie. Et aussi des soirées à thème". La première a eu lieu ce lundi. Une spéciale Paella!

" Ce camping, il a pas grand luxe. On peut pas proposer de piscine par exemple. Mais il y a une vraie entraide, une vraie solidarité et je crois qu'on ne voit pas ça ailleurs. Comme ils le disent sur google, c'est un petit coin de paradis", sourit Micheline.

