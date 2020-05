"La relance éco" : à Meslay-du-Maine, Snero attend la filière auto

Dans la journée Emmanuel Macron, le Président de la République, doit annoncer un plan pour relancer le marché automobile français paralysé par la crise du coronavirus. Des centaines d'entreprises vont donc écouter religieusement le Président. Comme chez Serno, à Meslay-du-Maine en Mayenne, avec ses 28 salariés. C'est un fabricant d'outils de découpe et d'emboutissage pour le secteur automobile. Une entreprise qui tourne au ralenti mais qui n'a jamais cessé de produire.

"On a décidé de poursuivre l'activité" explique Bruno Rigouin cogérant de Snero Copier

Et pourtant tous les maillons de la chaîne de la filière automobile se sont arrêtés brutalement au début du confinement, plus aucune commande, plus d'appels de clients. Les fournisseurs de Snero ont ralenti la cadence ce qui a donc eu des conséquences dans les délais de livraison des produits. Parfois trois semaines de retard. Aujourd'hui la PME mayennaise attend de pied ferme que ses clients relancent aussi leurs activités : les équipementiers d'abord et les frappeurs, ceux qui emboutissent et découpent les tôles.

Dans les ateliers de production, les salariés sont masqués, travaillent de façon espacée. Les passages dans les vestiaires sont aussi très organisés : pas plus de cinq personnes en même temps dans la pièce. Et malgré les contraintes du télétravail qui concernent surtout les postes administratifs et le chômage partiel, Snero n'envisage aucun licenciement. Même si l'entreprise n'a aucune visibilité sur les commandes de la fin d'année 2020. En accord avec les syndicats d'ailleurs chez Snero, les employés ont accepté de prendre leur congé de noël la première semaine de juin. De travailler donc cet hiver une fois le cahier de commande plus garni.

