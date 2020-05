"La relance éco" : à Mesnil-Raoul, EG Concept développe des marquages au sol pour la distanciation

Parce que les bouts de scotch posés au sol ne durent pas longtemps, vous verrez sûrement les stickers de la société EG Concept basée à Mesnil-Raoul (Seine-Maritime), sur le plateau Est de Rouen. Quand le confinement a été prononcé à la mi-mars, l'entreprise de communication, spécialisée notamment dans les flocages pour les vitrines, a vu toutes ses commandes annulées et a dû s'organiser.

Des autocollants au CHU de Rouen

"Il a fallu qu'on trouve une solution et pour communiquer, l'idée nous est venue de faire des stickers de sols que nous avons distribués au départ gratuitement dans les officines médicales du secteur", explique Guillaume Ebeire, gérant de la société, invité de France Bleu Normandie ce mardi.

Ces autocollants, au départ publicitaires, on très vite intéressé des professionnels et des administrations : l'entreprise a équipé Super U mais aussi Pôle Emploi, Easy Cash, le centre Henri Becquerel, le CHU de Rouen et elle répond même des commandes venues de Corse ou de Belgique. Des collectivités comme les mairies de Bonsecours, Canteleu et Malaunay ont également été dotées par EG Concept.

"L'avantage c'est qu'on peut personnaliser les stickers, et les livrer rapidement. Nous sommes les seuls à proposer la personnalisation. Sur internet les prix sont nettement plus chers et il n'y a aucune personnalisation possible. Le petit plus c'est aussi qu'on soit local. La démarche du directeur de Super U, ça été ça. C'est local et c'est moins cher", explique encore Guillaume Ebeire. EG Concept propose aussi un "package" avec le plexiglas, une borne de désinfection et un bidon de gel hydroalcoolique.

Ne vous y trompez pas, Guillaume Ebeire, comme tout le monde, attend avec impatience la fin de la pandémie. "On ne fait pas de grosses marges sur les stickers. L'idée c'est que nos clients se fidélisent. Avec cette opération, on étend notre fichier clients. D'ailleurs, nous sommes déjà recontactés par certains qui nous ont pris des stickers."

France Bleu Normandie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?