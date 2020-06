La relance éco : A Messanges, baladez vous en trotinette électrique grâce à Trott'in Landes

Au coeur du littoral landais, découvrez le décor landais au plus proche, respirez cet air marin, forestier et parfaitement naturel, vivez votre séjour dans les Landes ! La société Trott'in Landes vous propose des balades principalement à Messanges en trottinette électrique. Lors des balades, vous serez accompagné(e)s par un guide, qui vous fera découvrir le paysage landais, au plus près. Prise en main rapide de la trottinette 100% électrique, pour petits et grands (12ans minimum) et partager des moments en famille ou entre amis.

Des balades aux choix en fonction de vos humeurs et de vos envies

Trott'in Landes vous propose différentes balades. Tout d'abord la formule découverte. Votre accompagnateur vous racontera l'Histoire des Landes et de Messanges. Un vrai voyage à travers le temps : des Landes de Gascogne à aujourd'hui en passant par Napoléon 3 ! L'importance de la chaîne dunaire et de nos forêts dans la vie du département.

La balade sportive : Partez dans la forêt communale de Messanges, jusqu'à l'étang de la Prade, à travers des chemins sinueux et sablonneux pour un max de sensations ! En plus de l'adrénaline, vous pourrez admirer au plus proche le paysage dunaire, la plage, la forêt et l'océan.

La balade gourmande : Ah les Landes et sa gastronomie ! Et non, nous ne mangeons pas que du maïs (mais c'est vrai, on adore ça...). Visitez l'étang de Moïsan et découvrez son histoire, puis partez à la rencontre des commerçants locaux afin de déguster des produits du terroir (certifiés par le Comité Départemental du Tourisme) !