"La relance éco" : à Milizac, dans le Nord Finistère, la Récré des trois curés est prête à sonner

L'annonce de l'autorisation, pour les Français, de partir en vacances en France en juillet-août, a constitué un vrai soulagement à la Récré des trois curés, à Milizac (Nord-Finistère).

Parce que les deux mois estivaux représentent la moitié de l'activité annuelle du site. Et parce que cette année 2020 devait permettre au parc d'élever sa fréquentation qui était, en 2019, d'environ 220.000 visiteurs.

Vertika, le manège à quatre millions d'euros

2020 va marquer l'inauguration de "Vertika". Des montagnes russes culminant à 27 mètres.

Vitesse maximale : 80 kilomètres / heures. De quoi vous décoiffer encore un peu plus si ça fait un moment que vous n'êtes plus allé chez le coiffeur. Le parc a investi 4 millions d'euros dans cette attraction construite en Allemagne.

Le chantier avait commencé fin 2019. Il a pu reprendre en avril après un moment d'interruption. Ce ne sera pas la seule nouveauté, la Récré des trois curés a aussi repensé l'entrée de son parc, avec un nouveau restaurant.

Le parc est prêt à rouvrir

La direction de la Récré des trois curés espère maintenant l'officialisation de la réouverture des sites de loisirs au 2 juin. "Le parc et le camping sont ouverts à l'année, contrairement à certaines structures qui ouvrent à Pâques, explique Nadine Bonnefoy, de la direction. Donc, nous n'avons pas de procédure de réouverture, on a plus de souplesse. On était déjà en fonctionnement lors des vacances de février, ou des weekends de mars. Si la date du 2 juin est officialisée, le parc sera ouvert dès le 6, avec protocole sanitaire, évidemment."

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Breizh Izel