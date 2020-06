La relance éco : à Mont de Marsan , c'est la reprise pour Alex Ricaud du restaurant le "10 Bis"

Quand on connait l'homme , on sait qu'il en faut pour le faire trembler ! Et pour cause , ex joueur de rugby , reconverti dans la restauration , Alex Ricaud a eu l’habitude des coups !

En revanche , le covid l'a laissé sans voix : "d'un coup tu fermes ton affaire , tu laisses tes clients , ton personnel sans vision sur une date de possible reprise , c'est déroutant !" Les crédits , les charges , il a connu le parcours des chefs d’entreprises qui ont essayé de maintenir à flot leurs affaires en limitant la casse.

Le 2 juin sonne comme une libération , mais...

Remettre en route sa cuisine , Alex Ricaud est bien entendu soulagé de pouvoir servir dès le 2 juin sa clientèle , mais il sait qu'il devra faire des choix. Avec une capacité revue à la baisse pour permettre une distance entre les gens attablés , il faudra faire des choix , pour privilégier les groupes de 5 à 10 personnes plutôt que des tables de 2 ou 3 convives.

Pas connu pour manier la langue de bois , le patron a réuni son équipe et le message est clair : il faut que l'affaire tourne à fond pour garder tout le personnel !

Un exemple de "terre-mer" au 10 Bis

Privé de festival flamenco et de fêtes de la madeleine pour ce mois de Juillet , Alex Ricaud sait qu'il perd déjà plus de 20% de son chiffre. Il va serrer les dents et tenter de sauver la saison 2020 avec peut être des animations entre septembre et décembre.

Le 10 Bis c'est au 10 bis rue Montluc à Mont de Marsan. Réservations : 05 47 87 95 22

