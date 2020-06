La relance éco : à Mont de Marsan , DIOGO VAZ ouvre ses portes et vous chocolate la vie !

Un nouveau chocolatier dans les Landes , DIOGO VAZ s'installe pour la première fois en France , et ça se passe à Mont de Marsan sur la place Saint Roch. Situé en Afrique, au cœur de l’île SÃO TOMÉ, l’entreprise Diogo Vaz produit son cacao BIO tout en respectant l’environnement et en valorisant la population.

Située à l’ouest de l’Afrique, proche de l’équateur et protégée d’un écrin de végétation unique, la forêt de cacaotiers Diogo Vaz s’étend sur plus de 420 hectares. La richesse de la terre volcanique et son climat en font un terroir permettant de produire un cacao unique au monde sur cette île surnommée l'île chocolat !

Cette installation montoise n'est pas le fruit du hasard , car derrière l'entreprise se cache justement un montois , Jean-Rémy Martin . Depuis plus de trente ans , il vit sur l'ile de SÃO TOMÉ dont il est tombé amoureux. En 2014, il achète une plantation de chocolat qui n'était plus exploitée. Il relance la production et fabrique son chocolat.

La fève de cacao

Direct de l'arbre à la tablette , avec ce chocolat artisanal la recette est simple : cacao , beurre de cacao et sucre, rien de plus.

En plus des tablettes et autres grués de cacao grands crus , la boutique va proposer en produits dérivés des glaces et gâteaux.

DIOGO VAZ à Mont de Marsan , c'est au 1 rue Léon des Landes et sur le site marchant DIOGO VAZ

