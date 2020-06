La relance éco : à Mont-de-Marsan , Fiest Embal est le partenaire de la fête depuis 1986 !

L'entreprise de Mathieu Tilhet est indissociable du monde festif . Fiest Embal c'est le fournisseur de la fête au sens large du terme depuis plus de 30 ans. Les comités des fêtes y trouvent les gobelets et autres couverts jetables , les futurs mariés peuvent y choisir des décorations diverses , rubans , dragées , et les amateurs de déguisements s'y pressent pour carnaval avec sur place le plus grand stock de costumes à louer des Landes !

Exemple d'un costume et d'accessoires disponibles à la location chez Fiest Embal

"Cette année , je dois me diversifier ! "

Avec la totalité des férias et petites fêtes patronales annulées cette année dans les Landes , et une grande majorité de mariages repoussés en 2021 , Mathieu Tilhet ne cache pas qu'il espère que cette année sera la seule et unique année blanche que son entreprise va connaitre.

Heureusement , il lui reste quelques mariages organisés dans des lieux privés et les fameuses maillades landaises pour générer un peu l'activité. Concernant les maillades , en cette année l'élections municipales , il y a un peu plus d'agitation pour honorer les nouveaux élus , donc un peu plus d'occasions pour faire la fête.

Fiest Embal , c'est à Mont de Marsan 1640 rue de la ferme de Carboué

