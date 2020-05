La relance éco : à Mont de Marsan, la boutique Mistinguette sollicitée par ses clientes pendant le confinement

Mathilde la gérante de la boutique de bijoux et accessoires Mistinguette à Mont de Marsan, a pris le parti pendant le confinement de fermer boutique et de cesser de travailler pendant deux mois.

Mathilde la gérante de la boutique de bijoux et accessoires Mistinguette, place Saint Roch à Mont de Marsan, a pris le parti pendant le confinement de fermer boutique et de cesser de travailler pendant deux mois. Mais ses clientes en l'entendaient pas de cette oreille et elles l'ont sollicité pour qu'elle reprenne son activité avant la fin du confinement.

Une cliente l'a un jour contacté via les réseaux sociaux pour lui demander un bracelet pour l'anniversaire de sa fille. Le bouche à oreille a alors fonctionné, et Mathilde a mis en place une sorte de drive avec l'office de tourisme de Mont de Marsan. Elle a même livré certaines de ses clientes à domicile, c'est d'ailleurs ce qu'elle a préféré, elle avait besoin d'interactions avec ses clients.

Mathilde est même étonné par la reprise sur les chapeaux de roue de son activité et mesure la chance qu'elle a d'avoir une boutique qui plaît et d'avoir surtout, des clientes fidèles.