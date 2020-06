"La relance éco" : À Mont-Saint-Aignan, une galerie d'art propose des visites privées

Plus de vernissage mais des visites privées sont proposées à partir de ce jeudi à la galerie Saint-André de Mont-Saint-Aignan près de Rouen (Seine-Maritime). La galerie qui n'a que 2 ans a subi comme d'autres le confinement. Elle propose donc sur rendez-vous des visites pour venir voir et acheter les oeuvres. François Delaporte son propriétaire a déjà vendu 3 tableaux depuis le 16 mai.

Le grand public peut nous contacter et on fixe une date avec deux personnes maximum. On a aussi un fichier clients de 500 personnes à qui ont propose des vernissages privés de 10 personnes maximum. Nous sommes spécialisés dans les bronze contemporains. Le marché de l'art est le moins touché par la crise car les acheteurs ont toujours leurs revenus. Qui plus est la concurrence des voyages sera moindre. Donc on s'adapte" François Delaporte