"La relance éco" : à Montauban-de-Bretagne, l'Atelier Loison conçoit un distributeur de gel hydroalcoolique

Adèle et Philippe Loison avec la "welcome borne"

C'est en plein confinement que l'idée de créer un distributeur de gel hydroalcoolique a germé dans la tête de Philippe Loison. Ce cinquantenaire a créé cette entreprise familiale à Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) il y a une quinzaine d'années. Une petite trentaine de collaborateurs travaillent dans cette société spécialisée dans l'agencement de magasins. Mais le 17 mars à midi, le patron doit mettre au chômage ses salariés. Le bureau d'études passe en télétravail. Pendant quelques jours, il est sous le choc, abasourdi par une situation inédite qui le dépasse. Puis le chef d'entreprise remonte la pente. "En allant voir un entrepreneur dans un magasin j'ai vu qu'il accueillait ses clients avec un petit flacon de gel hydroalcoolique sur une table, ça m'a choqué par rapport à l'image de marque de l'enseigne, ça dénotait".

Création d'un prototype

De retour dans son entreprise, Philippe Loison a cogité et avec son bureau d'études il a conçu ce prototype baptisé "Welcome borne". Il s'agit d'un meuble esthétique, pratique en mélaminé noir. A l'intérieur une recharge de gel hydroalcoolique de 500 millilitres et à l'extérieur le distributeur. Adèle Loison, la fille du patron, entre alors dans l'histoire. Elle s'investit dans la commercialisation via les réseaux sociaux. " J'ai posté la photo du prototype en expliquant qu'on avait fait cela en une semaine et que le produit était prêt à être commercialisé auprès des entreprises. Les gens ont expliqué qu'ils le trouvaient beau, qu'ils en avaient besoin. C'est comme ça qu'on a reçu nos premières commandes". "Avec ma fille, deux générations travaillent ensemble et mettent en commun leurs compétences respectives" rajoute le papa comblé.

Des débuts prometteurs

Philippe et Adèle Loison se félicitent du départ fulgurant du produit.

L'entreprise a rouvert ses portes il y a deux semaines et du coup cette fabrication compense en partie la baisse de l'activité initiale de la société. "Sous 10,15 jours on est capable de faire une livraison" rajoute le chef d'entreprise. Il y a encore 2 mois aucune entreprise ne se souciait de cette protection des mains pour son personnel ou ses clients. Depuis les choses ont changé et ça sera certainement durable.