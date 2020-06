La relance éco : à Montbéliard, le complexe sportif l'Arena 25 peut enfin rouvrir ce lundi

Le déconfinement fait un pas supplémentaire en France ce lundi, avec notamment la réouverture des salles de sports collectifs. Parmi les complexes qui rouvrent dans la région : l'Arena 25, à Montbéliard, qui propose entre autres de pratiquer du foot en salle.

Pour évoquer la reprise, les éventuelles difficultés financières, le protocole sanitaire mis en place, France Bleu Belfort Montbéliard a rencontré l'un des gérants des lieux, David Sauget.

FBBM : Votre salle de sport peut enfin rouvrir ce lundi, on imagine que vous êtes soulagé ?

David Sauget : Oui on attendait cette date avec impatience. Il y a une très forte envie de reprendre, ça fait quand même plus de trois mois qu'on avait fermé. Et puis on est content parce que les clients sont très demandeurs aussi.

FBBM : On imagine que votre salle de foot a dû souffrir économiquement, trois mois de fermeture ce n'est pas rien. Comment vous comptez vous relancer économiquement ?

David Sauget : C'est vrai que ça a été compliqué surtout qu'on a dû fermer pendant une période qui est normalement l'une des plus porteuses pour nous. On espère surtout maintenant que la météo ne sera pas très bonne, comme ça les gens auront envie de venir chez nous (rires). Plus sérieusement on va reproposer nos stages de foot a partir de juillet pour les enfants, on sait aussi qu'il y a la Ligue des champions qui reprend au mois d'août et on sait que c'est quelque chose de très important pour notre activité. Ca nous permet d'attirer beaucoup de monde, donc j'espère que ça va compenser un peu le manque à gagner des trois derniers mois.

FBBM : Mais malgré le manque à gagner votre salle n'est pas menacée de fermeture...

DS : Non absolument pas, pas pour l'instant, même si on n'est pas a l'abri d'être en difficulté à un moment. Il faut dire qu'on a beaucoup de demande, beaucoup de personnes sont impatientes de revenir, des personnes qui ont pris leurs habitude de venir chez nous. Après c'est aussi à nous d'améliorer notre offre pour attirer encore plus de monde.

FBBM: Ca va ressembler à quoi le foot en salle version version déconfinement , quel protocole sanitaire vous mettez en place ?

DS : Déjà il y aura des marquages au sol. Le masque est obligatoire pour le personnel, notamment le personnel en cuisine. Il y aura bien sûr du gel hydroalcoolique à disposition, et au maximum dix personnes seront autorisées dans les vestiaires. Même chose sur le terrain. Après, bien sûr, sur les terrains, il y aura des contacts, c'est inévitable, ça fait partie du foot.