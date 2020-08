La relance éco : à Montbéliard, un été difficile pour l'hôtel de la Balance

Après le confinement, la galère du déconfinement. Pour les professionnels du tourisme, retrouver des clients après le 11 mai n'est pas chose aisé. Reprise du virus, mesures sanitaires, fermetures de certaines frontières ou limitation des déplacements... beaucoup d'obstacles à l'arrivée de nouveaux clients.

A Montbéliard, l'hôtel de la Balance a pris une décision radicale : rester fermé jusqu'au 31 août, faute de clients. Léa Vallet y est cheffe de réception, elle explique : "on avait prévu de rouvrir au 1er juillet, mais on a constaté qu'on n'avait pas assez de réservation. Seulement une cinquantaine pour 45 chambres, ce qui fait moins de deux réservations par jour. Donc on a été contraint de repousser notre ouverture".

Normalement, en juin, l'hôtel accueille beaucoup de cyclistes grâce à la véloroute. Mais cette année, ils n'étaient pas au rendez-vous. Pas assez de réservation en juillet et encore moins en août, le mois le plus calme. "Les allemands n'ont pas pu venir à cause de la fermeture des frontières. Normalement ils sont nombreux dans notre clientèle" précise la responsable.

L'hôtel de la Balance n'est pas le seul à avoir des difficultés : d'autres hôtels de Montbéliard ont aussi décidé de rester fermés jusqu'à septembre. Le Bristol, lui, a rouvert, alors Léa leur envoie ses clients : "on leur a transmis toutes nos réservations, pour qu'ils aient quand même du monde. Je les ai eu au téléphone et pour eux aussi c'est compliqué".

Une solidarité habituelle chez les hôteliers de la ville : "habituellement, quand un établissement est complet on envoie nos clients à celui qui a encore de la place. La solidarité est là toute l'année, mais encore plus pendant cette période" détaille Léa Vallet.

Préparer la réouverture et les mesures sanitaires

Même si les mesures sanitaires à adopter pour la réouverture ne sont pas complètement arrêtées, l'hôtel a pris les devants : "on a acheté le nécessaire : le gel hydro-alcoolique, des casquettes avec visières, des masques, et on prévoit un marquage au sol. Au niveau des chambres aux dernières nouvelles on devra normalement laisser une chambre inoccupée pendant 24h après le passage d'un client."

Au buffet, pour éviter que les clients ne se servent eux-même, il leur sera demandé de choisir la veille, pour leur fournir un plateau repas.

Quant à la suite, Léa Vallet essaye de rester optimiste malgré le manque de visibilité sur l'avenir : "On accueille beaucoup de clients de chez Peugeot et Forestia, et la majorité sont en télétravail... on espère que ça ne continue pas autant à la rentrée sinon ça risque d'être compliqué".

