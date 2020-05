La "relance éco" : à Montbonnot le rush pour se faire épiler, confirme la responsable nationale des instituts

Chaque jour France Bleu Isère accompagne celles et ceux qui font redémarrer l'activité économique. Aujourd'hui, direction Montbonnot, où travaille la responsable de la Confédération nationale de l'artisanat des instituts de beauté et des spa. À l'image des coiffeurs, c'est la course à l'épilation.

On a beaucoup parlé des coiffeurs qui sont pris d'assaut depuis leur réouverture, mais la pilosité naturelle du corps humain provoque aussi un rush, plus féminin reconnaissons-le, chez les instituts de beauté et du coté des esthéticiennes à domicile dont l'activité a repris lundi avec le déconfinement.

Invitée de la "relance éco" de France Bleu Isère, Martine Bérenguel, esthéticienne a Grenoble et Montbonnot et présidente de la CNAIB-SPA, confédération nationale de l'artisanat des instituts de beauté et des spa, ce qui représente 70 000 entreprises et 40 000 salariés en France.

"Les esthéticiennes ont repris pour 80% de leur activité habituelle en Isère depuis lundi, essentiellement pour des prestations d'épilation, les instituts de beauté ont tous rouverts, là encore la principale demande concerne les épilations, en revanche les spa reprennent plus doucement, qui sont encore mis à mal car ils ne peuvent pas reprendre toutes leurs activités. certaines prestations restent encore interdites."

Les épilations sont très demandées mais ce n'est pas ce qui vous rapporte le plus ?

"Très sincèrement, ce n'est pas la prestation sur laquelle on a le plus de rentabilité, par contre ça permet à nos clientes de revenir, on peut leur montrer aussi qu'on est prêtes à retravailler en toute sécurité."

Justement quelles règles avez-vous mis en place pour un métier comme le votre ou le contact physique est inévitable ?

"Oui nous avons élaboré des fiches pratiques en lien avec les organisations représentatives et le ministère de la santé, qui fixent le règles pour pouvoir rouvrir. C'est à dire accueil avec le gel, porter des gants sur certaines prestations, masque et visière sur certaines prestations du visage, et puis respecter les désinfections des cabines entre les clients, d'ou l'espacement de certains rendez-vous, et le fait que nous prenions du coup, moins de clients par jour. On a calculé que ça nous fait une perte de 40 heures de prestations par mois, mais c'est la condition pour pouvoir reprendre."

Avez-vous toujours des aides de l'Etat ?

"Le dispositif va se prolonger tout le mois de mai, on l'a appris hier, mais ça ne suffit pas. Il faut bien comprendre que notre métier est traumatisé par l’arrêt de toute activité pendant deux mois. Ce n'est pas 1500 euros sur nos comptes professionnels qui vont nous sauver. Beaucoup d'esthéticiennes sont dans l'incertitude parce qu'elles n'auront pas de salaire pendant des mois. Celles qui avaient un peu de trésorerie l'ont consommé, celles qui n'en avaient pas sont en grande difficulté. Certains d'entre nous ont eu droit à un PGE (prêt garanti par l'Etat) mais d'autres n'ont jamais réussi à l'obtenir."