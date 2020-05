La relance éco : à Montbrison, soutien aux petites entreprises, aux commerçants et aux artisans locaux

La communauté d'agglomération Loire-Forez accorde une aide de 1 000 euros aux artisans commerçants et petites entreprises du secteur pour les aider à surmonter leurs difficultés économiques liées au confinement. Déjà plus de 600 dossiers ont été déposés en deux semaines.

Depuis deux semaines, pas moins de 600 chefs d'entreprise, artisans ou commerçants ont fait appel au fond de solidarité créé par la communauté d'agglomération Loire-Forez. Christophe Bazile le maire de Montbrison, en est le vice-président en charge des questions économiques :

C.Bazile : "La demande était énorme, on a eu déjà plus de 600 dossiers, on va pouvoir en traiter 1.000 puisque l'enveloppe est d'un million, que c'est 1 000 euros par dossiers et qu'on en est déjà à 600".

Il y a une vraie demande, cela veut dire que des entreprises ont souffert ces dernières semaines ?

C.Bazile : "oui, on est en grande difficulté économique. Ils ont déjà une aide du fond de solidarité de l'État de 1.500 euros, qui se cumule avec la Région, qui est de 1.000 euros, l'agglo met 1.000 encore, et ce fond c'est une participation à la fois de Loire-Forez agglomération, pour 600.000 euros et des communes de Loire-Forez qui participent aussi à ce fond pour 400.000 euros. C'est un vrai outil, c'est un vrai service, et c'est surtout très rapide".

Quels sont les secteurs les plus touchés ?

C.Bazile : "tous les commerces qui ont du fermer depuis le début. Et là, ceux qui sont encore les plus touchés, ce sont les restaurants et les bars qui ne peuvent pas rouvrir. On est en train de réfléchir avec la Région à un dispositif plus étendu qui leur permettrait de toucher un petit peu plus de sous".

Craignez-vous des fermetures de commerces malgré ces aides ?

C.Bazile : "Pour l'instant le cumul des aides fait que ça se passe plutôt pas trop mal pour eux. ils ont le moral, ils ont envie de reprendre, ils sont motivés pour reprendre... tout dépendra des premières semaines, comment le consommateur agit. Nous, on encourage énormément les circuits courts, on fait beaucoup d'actions en ce sens. Espérons que ça marche".

Justement à Montbrison, un système de chèques-cadeaux est en place ?

C.Bazile : "oui, on a créé des chèques-cadeaux que tous les commerçants et artisans peuvent utiliser. Et ces chèques ne peuvent se dépenser que sur Montbrison. C'est un partenariat entre Montbrison-Mes boutiques et les clubs d'entreprise. C'est-à-dire que les clubs d'entreprise vont inciter les comités d'entreprise, et bien, plutôt que d'acheter des chèques nationaux ou des chèques déjeuner, ils achètent des chèques-cadeaux et là ils sont forcément dépensés sur la zone de Montbrison donc c'est fait pour aider nos commerces montbrisonnais avec les habitants de Montbrison et peut-être des habitants autours. C'est énorme, imaginez qu'il y ait 300.000 euros de chèques-cadeaux achetés, on sait que ces 300.000 euros ne seront dépensables que sur le territoire de Montbrison. C'est finalement une monnaie locale qui est créée mais il nous fallait un partenariat avec les clubs d'entreprise. Et on l'a eu".

