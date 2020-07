La relance éco : à Mouzeil, le fabricant de Harpes Camac craint le contrecoup de la crise sanitaire

Seul et unique manufacture de harpe en France, Camac situé à Mouzeil près d’Ancenis, s’inquiète de l’éventuel contrecoup de la crise sanitaire sur sa clientèle française et internationale.

Camac emploie 45 salariés et possède quatre magasins en Europe à Paris, Rotterdam, Berlin et Madrid mais aussi un réseau de franchisé en Asie, aux États-Unis et en Australie. Cette entreprise qui réalise la moitié de son chiffre d’affaire à l’export, craint les répercussions de la crise économique liée au Covid-19 sur son activité « On organise beaucoup de festivals, concerts, rencontres autour de la harpe et bien sur tous ces évènements sont en sommeil » déclare Jakez François, président de Camac, et de poursuivre « Ces manifestations nous permettent d’être sur le terrain, de faire essayer nos instruments aux musiciens, de planter des petites graines qui se transformeront peut-être un jour en vente de harpe »

Jakez François, président de Camac - Camac

Camac produit chaque année 300 harpes à pédale , 2 000 harpes celtiques pour des musiciens amateurs ou des élèves d’écoles de musique et justement ce marché préoccupe le président de l’entreprise de Mouzeil « Aujourd’hui les écoles de musique n’organisent pas de concert de fin d’année, les professeurs de harpe ne présentent pas cet instrument au futurs élèves, quel sera l’impact sur la prochaine rentrée scolaire, combien de famille vont nous commander des harpes pour leurs enfants ? »

Une interrogation qui oblige Jakez François à repousser de quelques mois le projet d’agrandissement du site production, le temps de voir comment le marché évolue.

La relance éco : Camac à Mouzeil Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?