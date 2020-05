La relance éco : A Mt-de-Marsan , le chef étoilé Christophe Dupouy vous proposé sa cuisine à emporter !

La cuisine des Clefs d'Argent est un savant mélange de saveurs délicates et généreuses, un équilibre entre terre et mer.

Depuis 2009 , le chef fait partie du petit club des chefs étoilés landais.

Avec son épouse Eugénie et une solide équipe , Christophe Dupouy régale les plus fins gourmets , en recherchant toujours la surprise et le produit d'exception ! Les habitués savent que le chef raconte de belles histoires avec ses menus

A la fermeture en début du confinement , il a observé un peu la situation , pendant quelques jours...Puis , l'idée de proposer des menus à emporter s'est imposée.

Un vrai plébiscite !

Non seulement les habitués en manque se sont pressés , mais une autre clientèle qui aime les bonnes choses , sans forcément avoir envie de pousser la porte d'un restaurant est venue pour la première fois.

Résultat : malheur aux retardataires pour les commandes , car très souvent on affiche complet !

Un exemple de menu à emporter pour 25€

Pas de panique !!

Le chef pense à ses menus en réfléchissant à la préparation pour les clients : pas de cuisson , que de la remise à température pour éviter les erreurs en cuisine à la maison.

Bien entendu , le chef a noté la date du 2 juin , pour une possible réouverture . Dans quelles conditions ? Il ne préfère pas trop y penser pour ne pas se mettre la pression et imagine plutôt poursuivre la vente à emporter même quand la clientèle pourra pousser les portes des "clefs d'argent"

Réservations au 05 58 06 16 45 ou 06 21 57 23 06