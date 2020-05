"La Relance Éco" : à Nançay, les Sablés misent toujours sur l'avenir, malgré le Covid

L'atelier fonctionne à nouveau depuis le 4 mai. Les huit salariés sont présents mais à temps partiel, le matin. Il fallait refaire un peu de stocks de sablés : " On a repris, détaille Benoit Brulé, co-gérant de l'entreprise familiale, mais notre production est divisée par deux. Tout le monde retravaille et on sera prêt si on doit reprendre la production bille en tête, on sera prêt. On pourra alors faire des journées complètes. On traite les affaires au jour le jour. On espère que le fait de ne pas repartir trop vite nous permettra de redémarrer correctement. Ce qui nous fait peur, c'est cette deuxième vague de malades que tout le monde redoute, et ce serait le pire du pire."

L'atelier de fabrication des Sablés de Nançay (photo prise avant la pandémie) - Sablés de Nançay

Le Sablé de Nançay est commercialisé dans les boutiques de terroir, les épiceries et les grandes surfaces. Le niveau de commandes reste très faible pour le moment. La boutique locale, près de l'atelier est aussi ouverte. La recette des sablés de Nançay remonte à 1953, une pâte restée trop longtemps dans le fournil, mais qui fait encore saliver aujourd'hui Claude Brulé, ancien patron et aujourd'hui co-gérant : " On a un petit goût oublié des gâteaux que faisaient nos grands-mères avec la peau de lait et le petit goût de reviens-y. C'est à dire que quand on a commencé à manger un sablé, l'arrière-goût fait qu'on a envie d'en un autre et encore un autre. C'est la force de ce produit qui est un sablé de base mais il reste tellement bon en bouche, qu'on ne s'en lasse pas."

L'atelier et la boutique des Sablés de Nançay - Sablés de Nançay

Aux pépites de chocolat ou aux noisettes (depuis deux ans,) le sablé de Nançay n'a pas fait partie des achats prioritaires des berrichons durant le confinement comme les pâtes ou la farine. Ces petits gâteaux restent un achat plaisir, mais cela n'a pas de prix pour entretenir le moral estime Benoit Brulé : " Des clients nous ont appelés pendant le confinement pour passer des commandes au drive de la boutique. Ils nous disaient que le seul petit plaisir qu'ils avaient c'était de manger un petit sablé avec un café ou de goûter à une spécialité du coin. Pour nous, ce retour aux produits locaux, cet attachement aux spécialités locales, c'est le plus beau des compliments."

Un petit sablé de Nançay avec votre café ? - sablés de Nançay

La construction d'une nouvelle salle de vente avec vue sur les ateliers est toujours programmée pour la fin de l'année : un investissement de 500.000 euros. Deux embauches sont prévues et ne sont pas remises en cause.