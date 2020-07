La relance éco : à Nancy, le confinement a rendu plus visible la bière de Thomas Canonne

Quand le confinement dope le lancement d'une activité ! A Nancy, Thomas Canonne lance officiellement sa brasserie Délicatesse en septembre dernier dans son garage-laboratoire. Le temps de travailler ses sept types de bière artisanale pur malt - Succulente, Subtile, Discrète, Pure, Fine, Elégante et Courtoise - il entame la vente en mars, juste avant le confinement. Coup d'arrêt ? Non, coup de pouce !

Retour sur son parcours professionnel : Thomas Canonne, 48 ans, passionné de bières depuis ses 17 ans, choisit de se reconvertir dans un "métier coup de cœur" après avoir exercé pendant plus de 10 ans comme manager des ventes dans l'industrie pharmaceutique et subi deux licenciements. Changement de cap, il se met à son compte. Et le confinement lui donne plus de visibilité.

"J'avais l'idée depuis le départ", explique-t-il, "j'ai mis en place le principe de la livraison à l'ancienne, comme on pouvait l'avoir avec le laitier. Les gens me passaient commande, je déposais directement les packs sur le perron de leurs portes. Ça a extrêmement bien marché, ça m'a permis de constituer tout un réseau de particuliers qui, pour une grande partie d'entre eux, me sont restés fidèles".

Pour moi, ça a vraiment été une opportunité pour offrir une gamme de bières qui me ressemblent et que j'ai envie de partager

Thomas Canonne a développé 7 recettes de bières et a aussi misé sur une charte graphique élaborée © Radio France - Isabelle Baudriller

Aujourd'hui, aucun regret pour Thomas Canonne. "Naturellement, j'ai lâché un certain confort financier, mon objectif était véritablement de faire quelque chose de mes mains, de revenir dans ma région, de pouvoir profiter de ma famille au quotidien. Quand j'ai fait le bilan des choses, les risques se sont transformés beaucoup plus en opportunités. J'ai décidé de franchir le pas".

Il n'y a pas un seul moment où je regrette le choix que j'ai pu faire. Je suis épanoui, très heureux

La marque Délicatesse est vendue dans des épiceries, quelques restaurants et depuis peu, quelques bars nancéiens. Thomas Canonne parle de résultat "très encourageant".

