La relance éco : à Nancy, le restaurateur du Mamie Branchée se bat contre la crise

Auparavant, des groupes de plusieurs dizaines de personnes venaient passer la soirée au Mamie Branchée à Nancy. Désormais, avec la crise sanitaire, les réservations de ce type ont disparu, mais le public est toujours présent, avec un masque et par petits groupes.

Depuis la réouverture de son établissement, à la mi-juin, Mickaël Viard a mis en place plusieurs solutions pour atténuer les effets de la crise.

" Le prêt va nous permettre de pérenniser nos affaires "

" On a eu recours au prêt garanti par l’État, on a donc emprunté de l'argent. Nous avons emprunté l'équivalent de la somme qu'il nous aurait fallu pour lancer une nouvelle affaire. Là ça va nous servir à pérenniser les affaires existantes et solidifier les bases " explique celui qui gère deux autres établissements à Metz et Nancy.

Alors pour rattraper le temps perdu, les associés et les employés ne comptent pas leurs heures, " des semaines à 80 heures, payés 39 " raconte Mickaël Viard.

Retour à l'équilibre

Autre mesure : le chômage partiel. Deux employés de l'établissement nancéiens sont concernés et travaille une semaine sur deux en alternance. Un dispositif qui a permis à l'entreprise de rester à l'équilibre selon Mickaël Viard : " Je pense qu'on a plutôt bien gérer l'après confinement, les clients sont au rendez-vous, certes moins nombreux mais ils sont là, pour le moment on s'en sort, l'équilibre est là ".

Face à la situation, le restaurateur se dit combatif et espère un retour rapide à la situation d'avant l'épidémie.

