La relance éco : à Nancy, les astuces de la friperie L'armoire pour contrer la crise

Des chemisiers multicolores tout droits venus des années 90. Des foulards des années 70. Tout ça à des prix très bas pour une clientèle de fidèles. C'est l'idée de la friperie L'armoire à Nancy, rue des quatre églises.

Ouverte il y a dix ans, la boutique propose des vêtements d'occasion. La mode fait le reste et remet au goût du jour ces pièces.

Le confinement a privé Christine Hévin d'un début de saison prometteur, lui enlevant trois mois d'exploitation.

Un loyer baissé de 20%

Pour contrer les effets de la crise économique, elle a décidé de négocier une baisse du loyer de son local commercial avec son bailleur privé. " J'ai négocié une baisse de 50% pour les mois de mars et avril. Jusqu'à la _fin de l'année 2021, j'ai obtenu une baisse de 20%_. J'ai anticipé en me disant que les affaires seraient plus difficiles que les années passées. "

La clientèle de L'armoire est essentiellement composée d'habituées © Radio France - Bradley de Souza

Après le confinement, Christine Hévin a également tenté un coup de poker.

Toute la collection été à 5€

L'ensemble de sa collection de vêtements d'été est mis en vente à 5€. Le surplus de stock lié à la fermeture du confinement y est pour beaucoup. Mais la gérante a voulu jouer la carte de la quantité pour booster ses ventes.

Pari réussi jusqu'à présent, avec une clientèle d'habitués au rendez-vous.

Mais le chemin est encore long, selon Christine Hévin " Je ne vais pas rattraper le chiffre perdu avec le confinement. L'année 2020 restera catastrophique ".

Pour remonter la pente, elle peut compter sur une promotion bienvenue. Chaque jour, près de 300 bus s'arrêtent au feu rouge devant sa vitrine.

